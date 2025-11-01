Taxa care crește facturile la energie și căldură. Scumpiri de la 1 noiembrie

Prețul energiei electrice și termice va crește ușor de la 1 noiembrie, ca urmare a majorării taxei de cogenerare cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, potrivit unui comunicat transmis de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Deși autoritățile au introdus această taxă în 2011 pentru a finanța centrale eficiente energetic, după 14 ani de plată, românii nu se bucură de energie mai ieftină, ci de facturi mai mari.

Taxa de cogenerare – numită oficial „contribuție pentru cogenerarea de înaltă eficiență” – este o sumă aplicată fiecărui kilowatt-oră consumat, destinată sprijinirii producătorilor care generează simultan energie electrică și termică.

Această schemă a fost creată în conformitate cu Directiva europeană 2004/8/CE privind eficiența energetică, transpusă în România prin HG 1215/2009 și Ordinul ANRE 107/2011.

Scopul inițial: dezvoltarea centralelor moderne cu randamente de 75–80%, care să reducă de 2,5 ori costurile cu combustibilul și, implicit, prețurile finale la energia termică și electrică.

După 14 ani de plată, ar fi trebuit să avem energie mai ieftină, nu mai scumpă, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit lui Chisăliță, „specularea unor articole din Directiva Europeană” a permis deturnarea scopului inițial al taxei. În loc să fie folosită pentru construcția de centrale moderne, taxa a fost redirecționată pentru a „continua subvenționarea mascată a sistemului de producție a energiei termice”.

Durata inițială a schemei era 2011–2023, însă a fost prelungită până în 2033.

Din 2011 și până la sfârșitul anului 2024, românii au plătit peste 13 miliarde de lei (aproximativ 2,6 miliarde de euro) în această contribuție.

„Banii s-au folosit aproape exclusiv pentru subvenționarea energiei termice în 10–15 orașe”, arată analiza AEI.

Creșterea actuală a taxei determină o scumpire de circa 0,5% a energiei electrice.

Deși procentul pare mic, Chisăliță ridică o problemă de echitate socială: „De ce un consumator dintr-un sat din Munții Apuseni, fără venituri, să plătească o parte din factura de termoficare a unei persoane dintr-un oraș cu salarii de mii de euro?”

Conform Asociației Energia Inteligentă, începând cu 1 noiembrie 2025, prețul facturat populației pentru o gigacalorie (Gcal) în București va fi de 366,94 lei (cu TVA).

Estimările AEI arată că facturile lunare la energia termică vor arăta astfel:

-Garsonieră: 330–370 lei/lună;

-Apartament cu două camere: 480–550 lei/lună;

-Apartament cu trei camere: 620–730 lei/lună;

-Apartament cu patru camere: 870–990 lei/lună;

De la 1 noiembrie 2025 se va aplica și un TVA redus la 11% pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026, conform Legii nr. 39/2023 și Codului Fiscal. Măsura vizează energia destinată populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, dar doar în perioada rece a anului (1 noiembrie–31 martie).