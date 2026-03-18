Transexual bănuit de crimă. Suspectul, reținut după un asediu de șapte ore în California

Autoritățile din statul american California investighează o crimă care a avut loc într-o locuință din Hermosa Beach, în apropiere de Los Angeles, unde un dezvoltator imobiliar în vârstă de 92 de ani a fost găsit mort, potrivit New York Post.

Un transexual suspectat de comiterea faptei a fost reținută după un incident care a implicat un asediu de mai multe ore al forțelor speciale.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, cazul a fost descoperit în urma unei verificări de rutină, declanșată după ce apropiații victimei nu au mai reușit să ia legătura cu acesta timp de aproximativ o săptămână.

Polițiștii din Hermosa Beach au fost solicitați sâmbătă, în jurul orei 12:30, să efectueze un control la domiciliul lui Demetrius Doukoullos, după ce agentul imobiliar care administra proprietatea nu mai reușise să îl contacteze.

Sergentul Keagan Dadigan, ofițer de informare publică al poliției locale, a declarat că intervenția inițială nu indica gravitatea situației.

„A început ca o verificare de rutină privind starea unei persoane și a escaladat într-un caz suspect de omor”, a precizat acesta.

Vecinii au semnalat mirosuri neobișnuite provenind din locuință, precum și prezența unei persoane considerate suspecte. O locatară din zonă a relatat că agentul imobiliar era îngrijorat:

„Ea era îngrijorată pentru el. Făcea o verificare și casa mirosea foarte urât, așa că a sunat la poliție”.

La sosirea poliției, suspectul – identificat ca Eleanor Beaulieu, în vârstă de 39 de ani – le-ar fi spus agenților că este înarmat. Conform autorităților, situația a escaladat rapid.

„Persoana a făcut declarații că este înarmată și periculoasă și s-a baricadat în interiorul locuinței”, au transmis oficialii, citați de presa locală.

În aceste condiții, mai multe echipe SWAT din Hermosa Beach și din orașele învecinate au fost mobilizate la fața locului. Intervenția a durat aproximativ șapte ore, timp în care polițiștii au încercat să negocieze predarea suspectului.

La un moment dat, un ofițer a transmis prin portavoce un apel direct: „Eleanor, ieși afară cu mâinile sus. Asta durează deja de prea mult timp”.

În cele din urmă, suspectul s-a predat și a fost încătușat de forțele de ordine.

După intrarea în locuință, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al lui Demetrius Doukoullos. Surse din cadrul anchetei au indicat că acesta era într-o stare avansată de descompunere și prezenta urme de traumă.

Cauza exactă a decesului nu a fost stabilită până în acest moment, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit informațiilor disponibile, victima locuia singură, după decesul soției sale în 2012. Acesta se mutase în locuința respectivă în urmă cu aproximativ un an, după ce își vânduse casa anterioară.

Eleanor Beaulieu a fost pus sub acuzare pentru omor și este în prezent în custodia autorităților, fiind încarcerat în Men’s Central Jail din Los Angeles. Cauțiunea a fost stabilită la suma de două milioane de dolari.

Relația dintre suspect și victimă nu este, deocamdată, clară. Cazul a fost preluat de Biroul pentru Omucideri din cadrul Departamentului Șerifului din Los Angeles, care continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare privind motivul posibil al crimei sau modul în care suspectul ar fi ajuns în locuința victimei. De asemenea, nu a fost confirmată oficial cauza decesului.

Ancheta este în curs, iar poliția urmează să stabilească toate elementele relevante ale acestui caz.