Un fotbalist de 20 de ani, arestat după ce a omorât o femeie de afaceri. Fapta ar fi fost comisă la comandă

Tânărul fotbalist rus Danil Sekach, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut că a ucis o femeie de afaceri în locuința acesteia din Moscova, acționând „la ordinul escrocilor”. Scenele teribile au avut loc în fața fiicei victimei, o adolescentă de 16 ani. Înainte de incident, tânărul le-ar fi spus reprezentanților clubului la care evolua că pleacă pentru a urma studii la Moscova, potrivit marca.com.

„La ordinul escrocilor, atacatorul a sosit la apartament pentru a deschide seiful. Ulterior, aceștia i-au ordonat să o ucidă pe proprietara apartamentului”, se arată în declarația publicată de Comitetul de Investigații al Rusiei (CIR) pe canalul de Telegram.

Comitetul a deschis un dosar penal pe numele lui Sekach, în baza articolului 105 din Codul Penal al Rusiei, pentru omor, iar acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Din informațiile preliminare, nenorocirea a avut loc vineri, când femeia de afaceri a fost lovită cu pumnii și înjunghiată de mai multe ori de către Sekach, după ce a refuzat să dezvăluie codul seifului.

Atacul s-a petrecut în prezența fiicei sale, care fusese, de asemenea, înșelată telefonic de escrocii ce s-au prezentat drept ofițeri de poliție.

Urmând instrucțiunile primite, criminalul a aruncat pe fereastră seiful, care conținea 2.000 de dolari, bijuterii și monede de colecție.

Sekach a fost arestat într-un hotel situat la aproximativ 14 kilometri de locul crimei.

„Recunosc totul și regret”, a mărturisit Sekach, care a jucat în trecut pentru echipele de juniori ale naționalei Rusiei și era legitimat la echipa a doua a clubului Ural din Ekaterinburg.

Potrivit agenției RIA Novosti, reprezentanții clubului au declarat că fundașul plecase de la echipă cu câteva zile înainte, invocând faptul că vrea să își continue studiile la Moscova. În cariera sa de junior, Sekach a trecut pe la academiile cluburilor Lokomotiv Moscova, Rostov, Stroghino și Saturn.