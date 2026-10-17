Doi turiști canadieni au reclamat o trattorie din Veneția, după ce au achitat 188,72 de euro pentru o masă la care comandaseră un calcan la cuptor, recomandat de ospătar. Peștele a costat 156 de euro, iar clienții susțin că nu au fost informați că prețul era calculat în funcție de greutate. Proprietarul restaurantului respinge acuzațiile și afirmă că tariful era afișat în meniu, potrivit Il Gazzettino.

Doi turiști din Canada au sesizat asociația pentru protecția consumatorilor Adico și autoritățile locale din Veneția, după ce au primit o notă de plată mult mai mare decât se așteptau.

Cei doi comandaseră un calcan la cuptor, la recomandarea ospătarului, care le-a prezentat preparatul folosind o fotografie de pe telefon. Potrivit turiștilor, angajatul nu le-a comunicat prețul și nici faptul că acesta urma să fie calculat în funcție de greutatea peștelui. În meniul restaurantului, celelalte preparate aveau prețuri cuprinse între 21 și 34,50 de euro.

La finalul mesei, turiștii au primit o notă de plată de 188,72 de euro, dintre care 156 de euro reprezentau costul peștelui. Pe bon era trecută doar suma totală pentru preparat, fără informații despre greutatea acestuia sau despre prețul calculat pentru fiecare unitate de măsură.

Cei doi canadieni au decis să achite nota pentru a evita o dispută în restaurant. Ulterior, au depus sesizări la asociația Adico și la primăria orașului. Proprietarul trattoriei, care are un rating de 4,4 din 5 pe Google, din aproape 4.000 de recenzii, a prezentat însă o altă versiune a incidentului.

„Toate restaurantele din Veneția vând peștele la greutate. În meniu scrie că peștele la cuptor costă 13 euro la 100 de grame și ei au ales peștele acela, care cântărea un kilogram și 250 de grame”, a declarat acesta.

Potrivit patronului, în meniu era afișată și denumirea în limba engleză a preparatului, „baked turbot”, iar informația privind vânzarea la greutate apărea inclusiv pe platforma folosită de turiști pentru rezervarea mesei. Acesta a susținut că cei doi clienți au părăsit restaurantul mulțumiți și au mulțumit personalului în repetate rânduri.

Cazul celor doi canadieni nu este singurul care a provocat discuții despre prețurile practicate de restaurantele din Veneția. În luna mai, un profesor a achitat 401,30 de euro pentru o masă la un restaurant cu vedere spre podul Rialto. Din această sumă, 250 de euro au reprezentat costul unei porții de linguine cu homar, preparat recomandat de ospătar.

În situația respectivă, asociația Adico a anunțat că nu putea interveni din punct de vedere legal, deoarece clientul recunoscuse că nu solicitase informații despre preț înainte de a comanda.

Organizația a criticat și cheltuielile suplimentare suportate de vizitatorii Veneției, inclusiv tarifele pentru transport și taxa de acces în oraș.

În acest an, taxa pentru turiștii care vizitează Veneția fără să rămână peste noapte, cuprinsă între 5 și 10 euro, a fost aplicată timp de 60 de zile, din aprilie până în iulie.

Asociația pentru protecția consumatorilor Adico a explicat că personalul restaurantelor trebuie să comunice clar costul preparatelor recomandate clienților.

În cazul produselor comercializate la greutate, consumatorii trebuie să cunoască atât prețul pe unitatea de măsură, cât și greutatea efectivă a porției comandate. Potrivit organizației, lipsa acestor informații poate constitui o încălcare administrativă, iar nota de plată poate fi contestată.

Aceste explicații le-au fost oferite și turiștilor canadieni, după sesizarea depusă în urma mesei de la restaurantul venețian.