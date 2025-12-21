Superliga. U Cluj - Farul Constanța, 1-0. Gazdele, la un pas de play-off, echipa lui Hagi înoată la mijlocul clasamentului

Superliga. U Cluj a câștigat la limită, scor 1-0, disputa de azi, de pe teren propriu, cu Farul Constanța, ce a contat pentru runda a 21-a a campionatului intern. Un joc modest, decis de reușita lui Jovo Lukici din minutul 28. Oaspeții nu au dat emoții clujenilor și nu au arătat că ar putea pleca din această deplasare măcar cu un punct. Ardelenii au cinci victorii şi un egal în ultimele şase etape, fără a primi gol în ultimele cinci meciuri.

Farul are un singur punct în ultimele patru etape. Clujenii sunt pe locul 7 în clasament cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul, aflată pe 6, ultima poziție ce duce în play-off. Dobrogenii sunt pe 10 cu 27 de puncte și sunt tot mai departe de zona superioară a clasamentului.

FC Universitatea Cluj - FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca A marcat: Jovo Lukic (28). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF.

Cristi Sava, tehnicianul oaspeților, a remarcat că elevii săi nu au avut realizări în ofensivă și ajung foarte greu în postura de-a finaliza.

„Nu am făcut o partidă deosebită, nici defensiv, nici ofensiv. Ei au greșit mai puțin și au câștigat. Noi am făcut greșeala pe care am făcut-o, iar noi în atac nu am avut realizări.

Nu suntem într-o formă deosebită. Am greșit și meciul trecut, am greșit și acum. Nu ajungem la finalizare. U Cluj este o echipă în formă. Noi nu, din păcate. Farul trebuie să se pregătească bine în pauză și să-și intre rapid în formă”, a spus Cristi Sava conform Digi Sport.