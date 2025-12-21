Sport

Serie A: Juventus Torino, meci tensionat cu AS Roma, 2-1

Juventus. Sursa foto: Facebook
Juventus Torino a obținut, sâmbătă seara, o victorie importantă pe teren propriu în fața echipei AS Roma, scor 2-1. Duelul a făcut parte din etapa a 16-a din Serie A. Torinezii au deschis scorul abia în finalul primei reprize, când Francisco Conceicao a înscris în minutul 44.

Serie A. Juventus Torino s-a impus în fața celor de la AS Roma

Partida a continuat cu momente tensionate în repriza secundă, dar Juventus a reușit să își păstreze avantajul, chiar dacă au intervenit schimbări tactice în minutul 61, când au fost înlocuiți Bremer și Francisco Conceicao.

Chiar și în aceste condiții, echipa a reușit să-și mărească avantajul în minutul 70, când Openda a înscris pentru 2-0, consolidând poziția echipei pe teren.

Scor final: 2-1

AS Roma a reacționat rapid, reducând din diferență în minutul 75 prin Tommaso Baldanzi, însă eforturile oaspeților nu au fost suficiente pentru a evita înfrângerea.

Scorul final a rămas 2-1 pentru Juventus, care urcă astfel pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce AS Roma se menține pe locul 4, cu 30 de puncte.

Juventus

Juventus. Sursa foto: Facebook

În același timp, în alt meci al etapei, Lazio Roma și Cremonese au terminat la egalitate, 0-0.

Serie A. Mutarea anunțată de Spaletti înainte de meci

Vineri, antrenorul Juventus Torino, Luciano Spalletti, a anunțat convocarea atacantului polonez Arkadiusz Milik pentru meciul cu AS Roma. Milik, în vârstă de 31 de ani, nu a mai evoluat pentru torinezi din mai 2024, din cauza unei accidentări la genunchi, și revine în lotul echipei după o pauză de 18 luni.

„Milik va fi în lot, este fericit ca un copil care şi-a găsit jucăria preferată. Are calităţi care ne pot aduce multe avantaje”, a spus Luciano Spalletti.

Arkadiusz Milik s-a accidentat la genunchiul stâng în iunie 2024, în timpul unui meci amical susținut pentru naționala Poloniei înainte de Euro 2024. De atunci, atacantul polonez a trecut prin două intervenții chirurgicale și nu a mai evoluat pentru Juventus. Ultima sa apariție în tricoul „Bătrânei Doamne” a avut loc pe 25 mai 2024, în etapa a 38-a din Serie A. De la sosirea la Torino, în august 2022, Milik a înscris 17 goluri în 75 de meciuri, în toate competițiile.

