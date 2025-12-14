Un gigant cripto bate la ușa lui Juventus cu o ofertă. Răspunsul vine de la vârful clubului

Familia Agnelli nu intenționează să vândă clubul Juventus grupului cripto Tether sau vreunui alt investitor, a declarat directorul holdingului Exor, compania care administrează averea familiei italiene. Reacția vine după ce Tether a anunțat că a depus o ofertă pentru preluarea participației deținute de Exor la clubul din Torino, potrivit Reuters.

„Juventus, istoria noastră și valorile noastre nu sunt de vânzare”, a transmis John Elkann, director general al Exor, într-un mesaj video publicat pe site-ul clubului din Serie A. Elkann a apărut purtând un hanorac al echipei.

Tether, companie cu sediul în El Salvador și condusă de italianul Paolo Ardoino, suporter declarat al lui Juventus, a anunțat vineri că a formulat o ofertă în numerar pentru achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de Exor. Compania a precizat că intenționează să lanseze și o ofertă publică de cumpărare pentru restul acțiunilor Juventus, la același preț.

Potrivit unei surse apropiate tranzacției, Tether a oferit 2,66 euro pe acțiune, reprezentând o primă de 21% față de prețul de închidere de vineri, de 2,19 euro. La acest nivel, clubul ar fi evaluat la puțin peste un miliard de euro. Tether a mai anunțat că este dispusă să investească până la un miliard de euro pentru susținerea clubului, în cazul finalizării tranzacției.

Exor, holding listat la bursa din Amsterdam, a transmis într-un comunicat că board-ul său a respins în unanimitate oferta Tether și că „nu are nicio intenție de a vinde acțiunile sale la Juventus către o terță parte”. Exor deține 65,4% din capitalul total al clubului.

Juventus nu a raportat profit net anual de aproape un deceniu, iar acțiunile sale au scăzut cu aproximativ 27% de la începutul acestui an. În acest context, Tether a acumulat deja o participație de peste 10% din acțiunile clubului, devenind al doilea cel mai mare acționar.

Tether administrează stablecoinul USDT, ancorat de dolarul american, și are o capitalizare de piață de aproximativ 168 de miliarde de dolari. O eventuală achiziție a unui club de fotbal european ar putea ajuta compania să își consolideze credibilitatea, în condițiile în care activitatea sa este supusă unei supravegheri tot mai stricte din partea autorităților de reglementare din Uniunea Europeană.

În ultimii ani, Exor și-a eficientizat portofoliul italian. Holdingul este principalul acționar al grupului auto Stellantis și controlează producătorul de mașini sport Ferrari. În 2024, Exor a fost de acord cu vânzarea producătorului de camioane Iveco către Tata Motors și a anunțat recent discuții pentru cedarea unor active media din Italia.

O eventuală vânzare a Juventus ar fi fost considerată cel mai clar semn al unei desprinderi a familiei Agnelli de Italia. Legătura familiei cu clubul datează din 1923, când Edoardo Agnelli a devenit președinte al echipei. John Elkann declara și în noiembrie că familia nu intenționează să renunțe la controlul clubului.

Juventus a câștigat campionatul Italiei de 36 de ori, mai mult decât orice alt club, însă traversează o perioadă dificilă după al nouălea titlu consecutiv obținut în 2020. În prezent, echipa se află pe locul șapte în Serie A.

La fel ca alte cluburi de top din Italia, Juventus se confruntă cu dificultăți în menținerea competitivității financiare, pe fondul dominației Premier League și al forței economice a unor cluburi precum Real Madrid, Barcelona sau Paris Saint-Germain.