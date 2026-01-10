SUA au lansat atacuri la scară largă împotriva ISIS în Siria, în cadrul Operațiunii „Hawkeye Strike”

Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva unor ținte ale grupării Statul Islamic (ISIS) în Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom). Informația a fost relatată de BBC, citând un comunicat oficial al armatei americane.

Atacurile au fost ordonate sâmbătă de președintele american Donald Trump și fac parte din Operațiunea „Hawkeye Strike”, declanșată ca represalii pentru un atac mortal comis de ISIS asupra forțelor americane în Siria, la data de 13 decembrie.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, în incidentul din 13 decembrie au fost uciși doi soldați americani și un interpret civil care lucra alături de forțele americane. Atacul a fost atribuit grupării Statul Islamic.

Centcom a precizat că loviturile recente au fost efectuate „pentru a combate terorismul și pentru a proteja forțele americane și ale partenerilor din regiune”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Comandamentul Central al SUA a transmis: „Mesajul nostru rămâne ferm: dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide oriunde în lume, indiferent cât de mult veți încerca să vă sustrageți justiției”.

Un oficial american a declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că forțele americane și cele partenere au lansat peste 90 de muniții de precizie asupra a mai mult de 35 de ținte asociate ISIS.

Operațiunea a implicat peste 20 de aeronave, inclusiv avioane F-15E, A-10, AC-130J, drone MQ-9, precum și avioane F-16 ale forțelor aeriene iordaniene. Până în prezent, locațiile exacte ale atacurilor și numărul victimelor nu au fost făcute publice.

Conform datelor oficiale, aproximativ 1.000 de soldați americani se află în continuare pe teritoriul Siriei. Forțele SUA fac parte din coaliția internațională care luptă împotriva Statului Islamic.

Guvernul Siriei este condus, în prezent, de foști rebeli care l-au înlăturat de la putere pe fostul președinte Bashar al-Assad în 2024, după un război civil care a durat 13 ani, notează Reuters. Actuala conducere include membri ai fostei ramuri siriene a Al-Qaida, care s-au separat de rețea și au avut confruntări armate cu Statul Islamic.

Siria a cooperat cu coaliția condusă de Statele Unite în lupta împotriva ISIS. La sfârșitul anului trecut, autoritățile siriene au ajuns la un acord cu Washingtonul, în contextul unei vizite la Casa Albă a președintelui sirian Ahmed al-Sharaa.

În decembrie, președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creștini în această țară.

La acel moment, Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a transmis că a efectuat lovituri aeriene în statul Sokoto, situat la granița de nord a Nigeriei cu Niger, „în coordonare cu autoritățile nigeriene”.

Potrivit evaluării inițiale a AFRICOM, „mai mulți teroriști ISIS au fost uciși în taberele ISIS”, conform unui comunicat oficial.