SUA, pregătite să ajute Iranul. Trump: Aspiră la libertate

SUA, pregătite să ajute Iranul. Trump: Aspiră la libertateSursa foto: Platforma X
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul „aspiră la libertate” și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, în contextul amplificării mișcării de contestare a puterii la Teheran. Trump a mai afirmat pe platforma sa Truth Social că nivelul dorinței de libertate în Iran este fără precedent.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană susține „deplin” manifestațiile masive din Iran și condamnă „represiunea violentă” împotriva participanților.

Iran. Proteste în întreaga țară

Protestele împotriva înrăutățirii condițiilor economice au început pe 28 decembrie la Teheran și s-au răspândit rapid în alte regiuni ale Iranului. Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că țara nu va ceda în fața valului de contestare, considerându-l o provocare serioasă pentru Republica islamică instaurată în 1979.

Reza Pahlavi îndeamnă la ocuparea centrelor orașelor

Reza Pahlavi

Reza Pahlavi / sursa foto: captură video

Fiul fostului șah și figură a opoziției iraniene în exil, Reza Pahlavi, a transmis sâmbătă un mesaj prin care îndeamnă manifestanții să „se pregătească să ocupe” centrele orașelor, în cea de-a treisprezecea zi a protestelor. Într-o postare pe X, el a cerut iranienilor să „iasă cu toții în stradă” sâmbătă și duminică, să ocupe spațiile publice și să le păstreze, subliniind că obiectivul nu mai este doar demonstrația, ci menținerea prezenței în centrele urbane.

Discursul video al lui Pahlavi a fost transmis în condițiile blocării internetului de către guvernul iranian, menită să limiteze răspândirea informațiilor despre proteste. El a solicitat manifestanților să folosească steaguri, imagini și simboluri naționale pentru a-și revendica spațiile publice.

Reza Pahlavi locuiește în SUA

Reza Pahlavi locuiește în Statele Unite și avea 16 ani când revoluția iraniană a înlăturat domnia tatălui său, Mohammad Reza Pahlavi, după 40 de ani de guvernare. El era primul în linia de succesiune pentru tronul Iranului, o țară cu resurse semnificative de petrol, dar nu este clar cât de popular este în prezent în rândul populației din Iran.

