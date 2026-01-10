International

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al iranului, cheamă poporul la revoltă: Preluați centrele orașelor

Comentează știrea
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al iranului, cheamă poporul la revoltă: Preluați centrele orașelorProteste Iran. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului și figură de referință a opoziției în exil, a îndemnat pe X sâmbătă protestatarii din țară să treacă la un nivel mai amplu de acțiune și să încerce să preia controlul asupra centrelor orașelor, în a treisprezecea zi a unei mișcări de contestare care zguduie Republica Islamică.

Reza Pahlavi, alături de protestatari

Pahlavi – stabilit în Statele Unite – le‑a cerut iranienilor „să coboare în stradă” atât sâmbătă, cât și duminică seara, și să ocupe spațiile publice din orașe. El a subliniat că „obiectivul nu mai este doar de a manifesta pe stradă, ci și de a prelua centrele orașelor, rămânând pe teren”.

Reza Pahlavi

Reza Pahlavi. Sursa foto Captură video

Apelurile lui Pahlavi vin pe fondul unei mișcări de protest care a început la sfârșitul lunii decembrie, inițial din cauza deteriorării situației economice și a inflației galopante, dar care s‑a extins rapid la critici politice mai largi împotriva clerului și conducătorilor regimului.

Protestatarii au scandat lozinci dure la adresa liderilor de la Teheran, iar în unele orașe s‑au auzit și sloganuri nostalgice pentru monarhie, cum ar fi „Pahlavi se va întoarce”.

Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o zonă periculoasă
Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o zonă periculoasă
Proteste Iran

Proteste Iran / sursa foto: arhiva EVZ

SUA sprijină poporul iranian

În paralel cu apelurile opoziției, oficiali americani au exprimat sprijinul pentru manifestanți. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a publicat pe X că „Statele Unite sprijină curajosul popor iranian”, într‑un mesaj de susținere pentru cei care protestează împotriva guvernului.

Răspunsul autorităților de la Teheran a fost ferm și represiv. Regimul a impus o întrerupere la nivel național a internetului, blocând accesul la rețele și apeluri internaționale, în încercarea de a frâna difuzarea imaginilor și informațiilor despre proteste în străinătate.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat protestele și le‑a atribuit interferenței străine, descriind manifestanții ca elemente care „distrug proprii lor străzi” pentru favorizarea altor puteri.

În plus, autoritățile judiciare au amenințat cu pedepse severe pentru persoanele considerate vinovate de „moharebeh”, termen tradus ca „război împotriva lui Dumnezeu”, care poate atrage pedeapsa capitală.

Sute de arestări și zeci de decese

Organizațiile pentru drepturile omului și monitorii internaționali raportează sute de arestări și zeci de decese de la începutul protestelor, în pofida eforturilor regimului de a suprima informațiile și de a izola țara digital.

Pe străzile din Teheran și alte orașe mari, mulți manifestanți continuă să își exprime nemulțumirea față de conducerea clericală și să ceară schimbări politice profunde, în timp ce apelurile opoziției din exil și sprijinul internațional rămân elemente cheie ale evoluției crizei din Iran.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:23 - Orașul unde turiștii sunt amendați dacă se opresc prea mult pentru fotografii
13:14 - Cine este fostul militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Partenera lui de viață este româncă
13:02 - Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
12:55 - Tot mai puțini tineri beau alcool. Generația Z schimbă petrecerile
12:46 - Lumea pe abonament. Cum au ajuns oamenii să plătească lunar pentru aproape orice
12:35 - Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o ...

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale