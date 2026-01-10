Reza Pahlavi, fiul fostului șah al iranului, cheamă poporul la revoltă: Preluați centrele orașelor

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului și figură de referință a opoziției în exil, a îndemnat pe X sâmbătă protestatarii din țară să treacă la un nivel mai amplu de acțiune și să încerce să preia controlul asupra centrelor orașelor, în a treisprezecea zi a unei mișcări de contestare care zguduie Republica Islamică.

Pahlavi – stabilit în Statele Unite – le‑a cerut iranienilor „să coboare în stradă” atât sâmbătă, cât și duminică seara, și să ocupe spațiile publice din orașe. El a subliniat că „obiectivul nu mai este doar de a manifesta pe stradă, ci și de a prelua centrele orașelor, rămânând pe teren”.

Apelurile lui Pahlavi vin pe fondul unei mișcări de protest care a început la sfârșitul lunii decembrie, inițial din cauza deteriorării situației economice și a inflației galopante, dar care s‑a extins rapid la critici politice mai largi împotriva clerului și conducătorilor regimului.

Protestatarii au scandat lozinci dure la adresa liderilor de la Teheran, iar în unele orașe s‑au auzit și sloganuri nostalgice pentru monarhie, cum ar fi „Pahlavi se va întoarce”.

În paralel cu apelurile opoziției, oficiali americani au exprimat sprijinul pentru manifestanți. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a publicat pe X că „Statele Unite sprijină curajosul popor iranian”, într‑un mesaj de susținere pentru cei care protestează împotriva guvernului.

Răspunsul autorităților de la Teheran a fost ferm și represiv. Regimul a impus o întrerupere la nivel național a internetului, blocând accesul la rețele și apeluri internaționale, în încercarea de a frâna difuzarea imaginilor și informațiilor despre proteste în străinătate.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat protestele și le‑a atribuit interferenței străine, descriind manifestanții ca elemente care „distrug proprii lor străzi” pentru favorizarea altor puteri.

În plus, autoritățile judiciare au amenințat cu pedepse severe pentru persoanele considerate vinovate de „moharebeh”, termen tradus ca „război împotriva lui Dumnezeu”, care poate atrage pedeapsa capitală.

Organizațiile pentru drepturile omului și monitorii internaționali raportează sute de arestări și zeci de decese de la începutul protestelor, în pofida eforturilor regimului de a suprima informațiile și de a izola țara digital.

Pe străzile din Teheran și alte orașe mari, mulți manifestanți continuă să își exprime nemulțumirea față de conducerea clericală și să ceară schimbări politice profunde, în timp ce apelurile opoziției din exil și sprijinul internațional rămân elemente cheie ale evoluției crizei din Iran.