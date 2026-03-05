Instituțiile de învățământ superior din Rusia devin tot mai implicate în procesul de recrutare pentru structurile militare specializate în tehnologii fără pilot. Potrivit unei investigații, cel puțin 91 de universități și 112 școli profesionale participă activ la atragerea studenților pentru noile Forțe ale Sistemelor fără Pilot create de Kremlin, informează united24media.com.

Universitățile din Rusia devin tot mai des teren pentru campanii de recrutare militară, organizate sub forma unor aparent inofensive „întâlniri de informare”. La aceste sesiuni participă atât reprezentanți ai administrației universitare, cât și cadre militare, care încearcă să convingă studenții să se înroleze.

Tinerilor li se promit salarii mari, eliberarea din serviciu după un an și garanția că își vor putea continua studiile fără a-și pierde statutul academic. Inițiativele vizează inclusiv studentele: de pildă, la Institutul de Transport pe Apă din Iakutsk a fost avansată ideea ca grupuri de tinere să fie repartizate împreună în aceeași unitate militară.

Metodele de recrutare diferă considerabil, de la presiuni insistente până la informații prezentate într-o manieră înșelătoare. La Universitatea de Economie Plekhanov, studenții au fost scoși de la cursuri sub pretextul unei întâlniri cu prorectorul. În realitate, evenimentul s-a transformat într-o prezentare despre avantajele serviciului în unități de drone, fiind menționate beneficii precum accesul prioritar la programe de master sau promovarea automată a examenelor prin evaluări online în perioada serviciului.

Există însă și situații mai dure, în care dificultățile academice sunt folosite ca instrument de presiune. Studenți de la Universitatea de Stat pentru Tehnologii Silvice din Voronej susțin că li s-a refuzat dreptul de a repeta examenele nepromovate, administrația indicând contractul militar drept singura alternativă la exmatriculare.

Un student din anul al doilea afirmă că i s-a sugerat chiar posibilitatea de a primi, după un an de serviciu, o „diplomă roșie”, echivalentul unei diplome de absolvire cu onoruri.

„Contractul special” prezentat de recrutori drept o oportunitate distinctă este, în realitate, un acord militar obișnuit, completat de o anexă dedicată serviciului în unitățile de drone. Documentul este semnat încă dinaintea oricărei etape de instruire sau a repartizării oficiale. Potrivit publicației Verstka, studenții care nu reușesc să treacă selecția sau perioada de probă pot fi redistribuiți către infanterie ori către alte structuri de luptă.

În paralel, de la sfârșitul lunii februarie, structurile de securitate ruse și-au intensificat activitatea în școli și colegii din teritoriile ucrainene ocupate. În aceste instituții, reprezentanții statului prezintă educația militară și domeniul aplicării legii drept parte a unei așa-numite „orientări profesionale” pentru elevi.

Conform relatărilor din presa independentă, vizitele sunt frecvent însoțite de prelegeri pe teme aparent neutre, precum siguranța rutieră sau prevenirea consumului de droguri. În timpul acestor întâlniri, ofițerii promovează însă activ înscrierea tinerilor în instituții afiliate Ministerului de Interne, Serviciului Federal de Securitate și sistemului penitenciar.

Ivan Stupak, consilier al comisiei parlamentare pentru securitate națională din Ucraina, susține că studenții sunt considerați de agențiile de securitate o bază de recrutare deosebit de convenabilă.

El explică faptul că mediul școlar oferă acces direct la tineri, percepuți ca fiind mai ușor de verificat și de influențat. În opinia sa, intensificarea acestor acțiuni reflectă și problemele de personal cu care se confruntă instituțiile ruse de aplicare a legii.

Estimările indică un deficit de aproximativ 172.000 de polițiști, în timp ce numărul angajaților din sistemul penitenciar ar fi scăzut cu 23%, o reducere de două ori mai mare decât cea înregistrată în 2021.

Potrivit datelor citate de The Moscow Times, un ofițer de poliție districtual câștigă, în medie, aproximativ 49.000 de ruble pe lună (circa 568 de dolari), sub media veniturilor la nivel național.

În teritoriile ocupate, autoritățile încearcă să compenseze lipsa de personal prin extinderea campaniilor de recrutare către categorii tot mai tinere. În regiunea Herson, aflată temporar sub ocupație, Ministerul de Interne a lansat programul „Soldatul Legii și Ordinii”, adresat nu doar elevilor de liceu, ci și copiilor mai mici.

Inițiative similare au fost organizate și în orașele Melitopol și Skadovsk, controlate de Rusia, unde în timpul unor activități școlare sunt promovate carierele în structurile Ministerului Situațiilor de Urgență.

În zona ocupată a regiunii Zaporijia, autoritățile ruse au introdus chiar și cursuri școlare. Aceste programe le oferă adolescenților instruire elementară în domeniul securității și al combaterii terorismului. De asemenea, în regiunea Luhansk, aflată temporar sub ocupație, autoritățile ruse ar pregăti în mod sistematic copii din zonă pentru a fi integrați ulterior în structurile forțelor de ocupație.