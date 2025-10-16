SRI avertizează: Regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână diferă pe aeroporturile din România

Serviciul Român de Informații (SRI) avertizează că regulile privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) în bagajul de mână pot varia de la un aeroport la altul, în funcție de echipamentele de securitate disponibile. Totodată, SRI a publicat informații privind condițiile specifice aplicate pe fiecare aeroport din țară.

Potrivit SRI, categoria „Lichide” include lichidele, aerosolii și gelurile (LAG), precum și orice amestecuri de lichide și solide sau alte substanțe cu o consistență similară.

SRI recomandă pasagerilor să verifice, înainte de a-și pregăti bagajul de mână, ce produse sunt considerate „lichide”.

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri;

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr;

Geluri: gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara.

De asemenea, există produse care sunt încadrate în categoria LAG, precum supa, mierea, iaurtul, smântâna, humusul, maioneza, muștarul, ketchupul, crema de brânză, salata de vinete sau de icre, shake-urile proteice, gemul și compotul.

SRI avertizează că regulile privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) diferă de la un aeroport la altul, în funcție de echipamentele de securitate existente. Instituția îi îndeamnă pe călători să verifice condițiile specifice valabile pentru aeroportul de plecare.

Precizările SRI sunt legate de noile reguli ale Uniunii Europene privind transportul lichidelor în avion. Aeroporturile din UE care dispun de echipamente moderne, capabile să scaneze conținutul recipientelor mai mari, vor putea renunța la limita de 100 ml și la obligația ca pasagerii să arunce sticlele sau alte recipiente de dimensiuni mari la controlul de securitate.

Pe unele aeroporturi din România, inclusiv pe Aeroportul Otopeni sau pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, se aplică în continuare limita de 100 de mililitri pentru lichidele transportate în bagajul de mână.

Pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca pot fi transportate în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente de până la doi litri. Aceeași regulă se aplică și pe Aeroportul Internațional Sibiu.