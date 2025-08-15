Justitie Scandal în învățământ. Soția senatorului PSD Titus Corlățean, implicată în proces







Mădălina Corlățean, soția senatorului PSD Titus Corlățean, a deschis o acțiune în instanță prin care solicită recalcularea unor sporuri și indemnizații salariale. Aceasta este angajată a Școlii Speciale nr. 7 din București și figurează ca reclamant într-un dosar de litigii de muncă, alături de mai mulți colegi din Sindicatul Învățământ Special și Protecția Copilului.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București la data de 20 decembrie 2023. Acțiunea vizează drepturi financiare care, potrivit reclamanților, nu ar fi fost acordate corespunzător.

Conform celei mai recente declarații de avere, publicată în iunie 2025, Mădălina Corlățean a avut în anul anterior un venit de 112.577 de lei din activitatea de cadru didactic, echivalentul unui salariu lunar de aproximativ 9.381 de lei.

Mai exact, pe portalul instanțelor de judecată apare înregistrat un proces în care angajați ai Școlii Speciale nr. 7 din București, inclusiv Mădălina Corlățean, alături de colegii săi și de sindicatul unității, solicită recalcularea indemnizațiilor de concediu de odihnă pentru perioada 2019–2023.

Conform acțiunii depuse, reclamanții cer ca instituția să includă în calculul acestor indemnizații și cuantumul indemnizației de hrană, acordată începând cu luna decembrie 2018. De asemenea, solicită plata diferențelor rezultate între sumele deja încasate și cele care li s-ar fi cuvenit în urma recalculării, actualizate cu rata inflației, precum și achitarea dobânzii legale penalizatoare aferente.

Reclamanții susțin că fac parte din personalul didactic, auxiliar și nedidactic al școlii, iar modul în care au fost calculate indemnizațiile de concediu ar fi generat pierderi financiare, întrucât nu a fost inclusă indemnizația de hrană prevăzută de lege. Cazul urmează să fie analizat de instanțele competente.

Reclamanții au susținut că indemnizația de hrană ar fi trebuit inclusă în calculul indemnizației aferente concediului de odihnă pentru perioada 2019–2023. Instanța a admis această excepție, considerând că pretențiile aferente acelei perioade sunt prescrise.

Potrivit hotărârii, în absența unei reglementări speciale care să stabilească un termen distinct, se aplică termenul general de prescripție de trei ani. În cazul prestațiilor succesive, acest termen începe să curgă de la data la care fiecare dintre ele devine exigibilă. Prin urmare, instanța a respins capetele de cerere aferente perioadei respective ca fiind prescrise.

Instanța a stabilit că sumele solicitate de reclamanți constituie drepturi asimilate salariului, care ar fi trebuit achitate cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de intrarea în concediu.

Având în vedere că acțiunea a fost introdusă pe data de 20 decembrie 2023, tribunalul a reținut că pretențiile care privesc perioade anterioare datei de 20 decembrie 2020 sunt afectate de termenul de prescripție, motiv pentru care excepția prescripției a fost admisă.

Potrivit articolului 150, alineatul (1) din Codul muncii, salariații beneficiază, pe durata concediului de odihnă, de o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent, aferente acelei perioade, stipulate în contractul individual de muncă.

Într-o interpretare oferită de instanță, se subliniază că expresia „perioada respectivă” vizează exclusiv intervalul în care salariatul se află în concediu de odihnă. Din această perspectivă, includerea unui anumit drept salarial în calculul indemnizației de concediu presupune o analiză prealabilă: dacă acel drept s-ar fi acordat efectiv în perioada concediului.

Instanța atrage atenția că, în cazul angajaților din sectorul bugetar, indemnizația de hrană nu este prevăzută ca fiind acordată în timpul concediului de odihnă. Astfel, acest drept salarial nu poate fi considerat ca fiind „cuvenit” în acel interval și, prin urmare, nu este inclus în baza de calcul a indemnizației de concediu.

Această interpretare oferă o delimitare clară între drepturile salariale permanente și cele care nu se aplică pe durata concediului, cu impact direct asupra sumelor primite de angajați în perioada respectivă, informează fanatik.ro.