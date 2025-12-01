Social

Sosuri care schimbă total orice carne. Tur prin bucătăria libaneză, chineză sau italiană

Friptură. Sursa foto: Pixabay
Orice tip de carne, indiferent că e prăjită, făcută la grătar sau fiartă cere un sos care să îi potențeze gustul. Iată câteva idei de dressinguri celebre la nivel internațional, pe care merită să le încercați pentru a ieși din rutina culinară.

Toum

Toum este o pastă de usturoi autentică, cu origini libaneze și siriane. Se obține din căței de usturoi întregi, care se zdrobesc încet cu ajutorul unui mojar sau sunt pur și simplu măcinați într-un robot de bucătărie. În timpul acestui proces, uleiul (de preferință de măsline aromat) este adăugat ușor pentru a crea o pastă de usturoi omogenă, cu o textură foarte pufoasă, conform tasteatlas.com.

sursa: Instagram

La final, se adaugă sarea și sucul de lămâie în amestec, dând pastei o aromă sărată și o culoare de fildeș. Toum este folosit pentru marinate, sosuri și poate îmbogăți orice masă. Merge perfect cu carnea de miel, de pui, iepure sau vită.

Yuxiang

Se spune că acest amestec tradițional chinezesc de condimente își are originea în bucătăria Sichuan, care este cunoscută pentru accentele picante arome îndrăznețe. Cu timpul, s-a răspândit în multe regiuni. Cuvântul yuxiang se referă și la sosul în care au fost gătite carnea sau legumele. Yuxiang se traduce literalmente prin parfum de pește, deși nu conține fructe de mare sau pește și nu este folosit în mod obișnuit în mâncăruri cu fructe de mare. Mai degrabă e utilizat pentru a crea o bază de aromă pentru rețete vegetariene și diverse feluri de mâncare care conțin carne de vită, porc sau pui.

Amestecul are la bază chili murat tocat fin, ceapă albă, ghimbir și usturoi. Pentru a crea sosul, pe lângă ingredientele de bază se mai utilizează zahărul, sarea, ardeiul iute, sosul de soia sau oțet și doubanjiang - o pastă de fasole, soia și orez fermentată picant, cunoscută popular drept sufletul bucătăriei din Sichuan.

Pesto Genovese

Pesto Genovese este un sos cu origini în Genova. În mod tradițional, constă din busuioc, usturoi, muguri de pin, ulei de măsline și brânzeturi precum Parmigiano Reggiano sau Pecorino. Numele său provine de la cuvântul pestare, care înseamnă a zdrobi și face referire la metoda originală de preparare a sosului în mojar.

Sos pesto

Sursa foto: Pixabay

Se spune că pesto-ul provine de la vechii romani, care mâncau o pastă numită moretum și care era obținută prin zdrobirea laolaltă a ingredientelor precum brânză, ierburi și usturoi. Pesto se folosește de obicei la paste.

Pasta curry

Gaeng este un cuvânt thailandez, care descrie pasta de curry thailandeză faimoasă în toată lumea, fie de culoare galbenă, roșie sau verde. Este clasificată în ordinea gradului de iuțeală, unde curry galben este ușor picant și curry verde este cel mai picant. Curry galben se face din lapte de cocos ca bază și o varietate de condimente prăjite și pudră, cum ar fi turmeric, anason, scorțișoară, ardei iute uscat, foi de dafin, ghimbir, coriandru, chimen și pastă de creveți fermentați.

