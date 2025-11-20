International

O tânără de 26 de ani, internată în stare gravă după ce a primit la restaurant o cafea cu sodă caustică

O tânără de 26 de ani, internată în stare gravă după ce a primit la restaurant o cafea cu sodă caustică
O tânără ingineră de 26 de ani este în stare critică la terapie intensivă, după ce ar fi băut cafea amestecată cu detergent de vase. Incidentul a avut loc într-un local din Istanbul, potrivit Hürriyet Daily News.

Ayben Özçilingir Turtura a ajuns la spital cu arsuri chimice severe la gât, esofag, trahee, stomac și plămâni. Medicii suspectează că substanța ingerată ar fi hidroxid de sodiu.

Ancheta preliminară a arătat că băutura fusese preparată cu detergent de vase, depozitat în sticle în bucătăria localului. Polițiștii Biroului de Siguranță Publică Beyoğlu l-au reținut pe administratorul cafenelei și pe angajata suspectată că a preparat băutura.

Tânăra nu putea respira

Incidentul s-a petrecut pe 17 noiembrie, în jurul orei 13:00, în cartierul Ömer Avni, când Turtura a luat prima înghițitură, s-a simțit imediat rău și a fugit la toaletă, fiind ulterior transportată la spital cu dificultăți de respirație și amorțeală a limbii.

După primul tratament, tânăra a fost transferată la o altă unitate medicală și intubată în secția de terapie intensivă. În cazul angajaților cafenelei, după audierile la poliție, ambii suspecți au fost prezentați în fața instanței. Judecătorul a decis arest la domiciliu și interdicție de călătorie, conform solicitării procurorului.

Cât de periculoasă este soda caustică

Hidroxidul de sodiu, cunoscut și sub denumirea de sodă caustică, este o substanță extrem de periculoasă. Contactul cu pielea sau mucoasele poate provoca arsuri grave, iar ingerarea poate distruge țesuturile tractului digestiv, inclusiv gâtul, esofagul și stomacul. Inhalarea vaporilor poate afecta serios plămânii, provocând dificultăți respiratorii și, în cazuri severe, insuficiență respiratorie.

Expunerea poate fi rapidă și cu efecte ireversibile, iar tratarea consecințelor necesită adesea intervenție medicală de urgență, inclusiv spitalizare și terapie intensivă. Manipularea acestei substanțe trebuie făcută strict cu echipamente de protecție și doar în medii controlate.

