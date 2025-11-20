Incident grav la Miss Universe. O concurentă, luată pe targă

Runda preliminară a concursului Miss Universe din Thailanda a fost marcată de un incident neașteptat, după ce reprezentanta Jamaicăi, Dr. Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă în timpul prezentării rochiilor de seară. Momentul, surprins în mai multe clipuri devenite virale pe reţelele de socializare, arată cum tânăra de 28 de ani alunecă brusc în timp ce defila într-o rochie lungă, portocalie.

La scurt timp după accident, alte imagini postate online surprind o persoană transportată pe targă, ceea ce a provocat panică printre fani şi nelinişte în culisele competiţiei.

Organizaţia Miss Universe a transmis ulterior că Gabrielle Henry este în stare stabilă. Preşedintele Raúl Rocha Cantú a vizitat-o personal pe concurentă la spitalul din Bangkok, unde medicii au confirmat că a suferit doar „răni minore”. Tânăra va rămâne internată o noapte, sub observaţie. Cantú a declarat pe Instagram că a fost alături de ea şi de familia ei şi că, din fericire, nu s-au descoperit fracturi.

Gabrielle Henry, medic şi avocat, urma să participe vineri la cea de-a 74-a ediţie a concursului Miss Universe, ediţie deja tensionată de o serie de controverse care au umbrit pregătirile finale.

În ultimele săptămâni, organizaţia s-a confruntat cu critici după ce directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a insultat-o public pe Miss Mexic, Fátima Bosch, numind-o „proastă” în cadrul unui discurs transmis live concurentelor.

Declaraţia a declanşat reacţii dure, un protest spontan al participantelor şi un val de indignare la nivel internaţional. Deşi Itsaragrisil a prezentat scuze, conducerea Miss Universe a decis aplicarea unor sancţiuni severe, care îl exclud aproape complet din activităţile oficiale ale ediţiei actuale.

Situaţia s-a complicat şi mai mult marţi, când unul dintre membrii juriului, compozitorul Omar Harfouch, s-a retras brusc. Acesta a acuzat lipsă de transparenţă în procesul de votare şi a susţinut că un „juriu improvizat” ar fi selectat finalistele fără participarea celor opt membri oficiali. În replică, organizatorii au respins ferm acuzaţiile şi au insistat că procedurile au fost respectate.