Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români sunt de acord cu suspendarea permisului când șoferii nu plătesc amenzile la timp

Un sondaj INSCOP realizat în martie 2026 arată că majoritatea românilor consideră circulația pe drumurile publice nesigură și susțin măsuri mai stricte pentru șoferii care nu achită amenzile la timp. Mai exact, să li se suspende permisul de conducere.

Conform unui sondaj INSCOP realizat între 2 și 6 martie 2026, peste 50% dintre români sunt de acord cu suspendarea dreptului de a conduce în cazul în care șoferii nu plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile. Datele arată că 40,4% dintre respondenți sunt „total de acord”, iar 15,3% sunt „mai degrabă de acord” cu această măsură, ceea ce duce la un total de 55,7% în favoarea suspendării.

Pe de altă parte, 11,4% sunt „mai degrabă împotrivă”, iar 30,6% se declară „total împotrivă” față de această propunere.

Sondajul indică, de asemenea, că trei din patru români consideră circulația rutieră nesigură. Mai exact, 45,4% apreciază că drumurile sunt „destul de nesigure”, iar 29,4% le consideră „foarte nesigure”.

În schimb, doar 3,7% dintre respondenți cred că traficul este „foarte sigur”, iar 20,1% îl consideră „destul de sigur”.

Când au fost întrebați care este motivul principal pentru care circulația pe drumurile publice este nesigură, 46,6% dintre participanți au indicat comportamentul iresponsabil al unor șoferi.

Alte cauze menționate includ infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate (32,1%), educația rutieră precară (11,3%) și aplicarea insuficientă a legii de către autorități (7,5%).

Cercetarea a fost realizată prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României.

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

INSCOP Research este o companie privată de cercetare socială și de piață din România, înființată în 2013. Este cunoscută mai ales pentru sondajele de opinie publică și analizarea opiniei populației pe teme sociale, economice, politice sau culturale.