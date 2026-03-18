Circulație blocată pe A3 după ce un un camion s-a răsturnat în urma exploziei unei anvelope

Accident pe A3. Sursa foto: colaj EVZ
Circulația este parțial blocată pe Autostrada A3 București - Ploiești, după ce un camion s-a răsturnat în urma exploziei unei anvelope. Nu sunt victime, dar traficul este îngreunat.

Circulația este parțial blocată pe Autostrada A3, pe ambele sensuri de mers

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe Autostrada A3 București - Ploiești, în urma unui incident produs la kilometrul 35, în zona localității Gruiu, din județul Ilfov. Un autocamion s-a răsturnat pe carosabil după ce una dintre anvelope a explodat în timpul deplasării.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, vehiculul circula în direcția către Ploiești în momentul producerii incidentului. Explozia anvelopei a dus la pierderea controlului asupra direcției de mers, iar camionul s-a răsturnat, ajungând să blocheze parțial drumul.

Accident pe A3

Nu au fost înregistrate victime

Autoritățile au transmis că, în urma accidentului, nu au rezultat victime. Cu toate acestea, impactul asupra traficului este semnificativ, întrucât camionul răsturnat ocupă o parte din carosabil pe ambele sensuri de deplasare.

Intervenția echipajelor la fața locului vizează degajarea drumului și reluarea circulației în condiții normale. Până la finalizarea operațiunilor, șoferii sunt nevoiți să circule cu restricții.

Circulația este restricționată pe mai multe benzi

În prezent, traficul este limitat pe benzile 1 și 2 ale sensului de mers către Ploiești. De asemenea, banda a doua a sensului către București este afectată. Din cauza restricțiilor, valorile de trafic sunt în creștere, iar în zonă se formează coloane de autovehicule.

Poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile agenților aflați la fața locului.

Intervenția autorităților este în desfășurare

Echipajele de intervenție acționează pentru îndepărtarea camionului de pe carosabil și pentru restabilirea circulației. Nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea completă a traficului.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să ia în calcul eventuale rute alternative, în funcție de evoluția situației din teren.

