Șnițele de soia. Rețeta simplă și trucul care le face cu adevărat gustoase

În zilele de miercuri și vineri, atunci când mulți credincioși respectă rânduiala bisericească și aleg mâncărurile de post, șnițelele de soia se dovedesc a fi o soluție practică, accesibilă și suficient de sățioasă pentru o masă completă, fără ingrediente de origine animală. Soia se integrează ușor în diverse preparate de post, iar atunci când este gătită corect capătă o textură plăcută și un gust aparte, mai ales dacă este bine condimentată încă din primele etape ale preparării.

Soia este apreciată pentru aportul ridicat de proteine vegetale, care ajută la menținerea senzației de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

100 de grame soia (bucăți)

150 de grame făină albă

200 ml apă minerală

100 ml ulei de măsline

1 lingură muștar

1 legătură mică mărar proaspăt

1 linguriță boia dulce

sare, după gust

piper, după gust

Pentru început, se pune o oală cu apă la fiert, se adaugă sare și piper, iar în momentul în care apa începe să clocotească se introduc bucățile de soia, care se lasă pe foc aproximativ 25–30 de minute, până când se înmoaie complet.

După fierbere, soia se scoate din apă și se lasă la scurs pe prosoape de hârtie, apoi, cât este încă ușor caldă, se stoarce bine între palme, un pas important pentru a obține o textură fermă și plăcută după prăjire.

Într-un bol separat se toarnă apă minerală, peste care se adaugă făina treptat, amestecând constant până când se obține o compoziție groasă, care se condimentează cu sare, piper, boia dulce și o lingură de muștar, apoi se adaugă mărarul tocat mărunt.

Feliile de soia se trec prin acest aluat, iar apoi se prăjesc în ulei încins, câteva minute pe fiecare parte, până când capătă o culoare aurie și o crustă ușor crocantă.

Secretul gustului constă în aromatizarea corectă, deoarece soia trebuie condimentată generos. În funcție de preferințe, peste soia puteți adăuga usturoi zdrobit sau pudră de usturoi, ceapă tocată fin, cimbru sau rozmarin.

Un alt aspect esențial este legat de stoarcerea bucăților de soia imediat după fierbere, un pas care nu trebuie neglijat. După stoarcere, soia absoarbe mai eficient condimentele și se rumenește uniform în tigaie.