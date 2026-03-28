Situație paradoxală în legislația rutieră din România. Ce vom vedea pe drumuri, de neînțeles

O prevedere din legislația rutieră aplicabilă în 2026 atrage atenția asupra unei diferențe mai puțin intuitive între două mijloace de transport utilizate frecvent în mediul rural.

Deși ambele sunt întâlnite în activitățile gospodărești, doar unul dintre ele poate circula legal pe drumurile publice. Este vorba despre căruță, acceptată în anumite condiții, și motocultor, care este interzis în trafic, chiar dacă este echipat cu remorcă.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, circulația pe drumurile publice este permisă doar anumitor categorii de vehicule care respectă cerințe stricte de identificare și înregistrare.

Articolul 12 din OUG 195/2002 stabilește că „pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate [...] şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare”.

Totodată, articolul 14 din același act normativ prevede că vehiculele cu tracțiune animală trebuie înregistrate la nivelul autorităților locale și dotate cu elemente de identificare, precum plăcuțele reflectorizante montate în partea din spate. În această categorie intră căruțele, care pot circula legal dacă respectă aceste cerințe.

În plus, legea permite deplasarea pe marginea drumului pentru persoanele care împing sau trag manual obiecte precum cărucioare sau roabe, acestea nefiind supuse obligațiilor de înmatriculare.

În contrast cu căruța, motocultorul nu se regăsește în nicio categorie reglementată de Codul Rutier. Deși este utilizat frecvent în agricultură și poate fi dotat cu remorcă pentru transport, acest utilaj nu îndeplinește condițiile necesare pentru a circula pe drumurile publice.

Motivul principal este legat de statutul său tehnic și juridic. Motocultorul are motor propriu, ceea ce îl exclude din categoria vehiculelor trase sau împinse manual. În același timp, nu poate fi înmatriculat, deoarece nu deține Carte de Identitate a Vehiculului (CIV), și nici înregistrat la primărie, deoarece nu este considerat vehicul cu tracțiune animală.

De asemenea, utilajul nu poate fi omologat de Registrul Auto Român, întrucât nu respectă cerințele minime de siguranță impuse pentru circulația pe drumurile publice, cum ar fi sistemele de iluminare, semnalizare sau frânare conforme standardelor.

În aceste condiții, lipsa unei încadrări legale face imposibilă utilizarea motocultorului în trafic.

Utilizarea motocultorului pe drumurile publice constituie contravenție. În 2026, sancțiunile prevăzute pentru această abatere sunt cuprinse între 6 și 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o valoare aproximativă între 1.215 și peste 1.600 de lei.

Chiar și în situația în care utilajul este echipat suplimentar sau operatorul deține permis de conducere, interdicția rămâne valabilă.

Cu toate acestea, motocultorul poate fi folosit legal în afara drumurilor publice. Utilizarea este permisă pe terenuri agricole, drumuri private, în curți sau în exploatații agricole. Pentru deplasarea între locații, legislația permite transportul acestuia pe platforme auto, în remorci sau în autoutilitare.