Politica Simion își intensifică discursul anti-imigranți. Postări controversate după atacul asupra unui livrator asiatic







Liderul AUR, George Simion, continuă să promoveze un mesaj ferm anti-imigranți. A reluat și amplificat retorica lansată de colegul său de partid, Dan Tănasă, care, în urmă cu câteva zile, le cerea românilor să refuze comenzile livrate de muncitori asiatici.

Noile declarații și postări vin în contextul incidentului violent din București. Un tânăr a agresat un livrator străin, invocând faptul că acesta ar fi un „invadator”.

Joi, George Simion a distribuit pe pagina sa de Facebook o știre veche de aproape jumătate de an, despre un muncitor nepalez acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor din Călărași. Însoțită de mesajul „Ziua și cazul”, postarea lasă impresia că incidentul este recent, deși datează din februarie 2025.

Tot miercuri, liderul AUR a publicat un videoclip viral care circula deja pe rețelele sociale, prezentând un grup de bărbați despre care se susține că ar fi muncitori asiatici, surprinși în timp ce ar fi capturat lebede într-un lac din Ilfov. Simion a întrebat urmăritorii:

„Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”,

fără însă a furniza probe clare privind identitatea persoanelor filmate sau confirmarea oficială a incidentului.

Postările liderului AUR vin la doar câteva zile după ce un livrator străin a fost agresat în Sectorul 2 al Capitalei, într-un atac ce a stârnit reacții puternice în spațiul public.

Un tânăr de 20 de ani s-a apropiat de acesta, a pornit filmarea pe telefon și l-a lovit cu pumnul în față, strigându-i: „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!”.

Incidentul a fost observat de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor și l-a condus la secție. Ulterior, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Retorica împotriva muncitorilor asiatici a fost lansată inițial de Dan Tănasă, deputat AUR, care, pe 19 august, a scris pe Facebook:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”

Mesajul a stârnit o serie de controverse și reacții dure din partea societății civile și a clasei politice. Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus o plângere penală împotriva lui Tănasă, acuzându-l de incitare la ură și discriminare, invocând articolul 369 din Codul Penal.

Simion a preluat mesajul, amplificându-l printr-o serie de postări despre muncitori asiatici, majoritatea fără dovezi oficiale, dar cu un puternic impact emoțional asupra publicului.

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, în România lucrează în prezent peste 150.000 de muncitori străini, majoritatea provenind din Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan și India. Aceștia sunt angajați preponderent în construcții, horeca și servicii de curierat.

Creșterea numărului lor a venit pe fondul lipsei forței de muncă locale, în special în sectoarele cu salarii mici, dar și al extinderii rapide a companiilor de livrări prin aplicații precum Bolt, Glovo și Wolt.