Silviu Iordache vrea schimbare la șefia CJ Buzău: Prea mulţi ani politicienii s-au gândit doar la propriul buzunar

Silviu Iordache, candidat independent la președinția Consiliului Județean Buzău, și-a exprimat opțiunea electorală duminică, declarând că a votat „plin de speranţă” și cu dorința de a vedea o schimbare în modul în care este administrat județul. El a criticat dur stilul de conducere al unor foști președinți de consilii județene, pe care îi acuză că au pus interesul personal înaintea celui public.

„Am votat plin de speranţă, am votat pentru schimbare, pentru că de prea mulţi ani avem politicieni, preşedinţi de consilii judeţene care se gândesc mai mult la propriul buzunar şi mai puţin la oameni, pentru că prea mulţi preşedinţi de consilii judeţene ajung în această funcţie şi apoi devin condamnaţi penali, pentru că nu vreau să mai văd preşedinţi de consilii judeţene care sunt aleşi în această funcţie şi apoi aleg să plece pe foarte mulţi bani în funcţii date la Uniunea Europeană”, a spus Silviu Iordache după vot.

Totodată, în cadrul discursului, Silviu Iordahce a transmis și un apel către locuitorii județului, subliniind că Buzăul are nevoie de o direcție nouă:

„Îi îndemn pe buzoieni să voteze, pentru că de prea mulţi ani avem un judeţ din care lipsesc locurile de muncă bine plătite, unde tinerii pleacă şi bătrânii rămân singuri şi nu sunt îngrijiţi cum trebuie. Asta trebuie să se schimbe. Vreau un judeţ în care serviciile publice să fie de calitate, vreau un spital bun, o infrastructură bună, un judeţ în care să avem şcoli şi îngrijire pentru bătrâni, cum se poate mai bine. Îi îndemn pe buzoieni să iasă la vot în număr cât mai mare”, a conchis acesta.

Procesul electoral pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău s-a desfășurat duminică, odată cu deschiderea celor 424 de secții de votare puse la dispoziția celor peste 360.000 de alegători înscriși pe liste. Pentru acest scrutin au fost tipărite 398.829 de buletine, conform datelor furnizate de autoritățile electorale.

Biroul Electoral Județean nr. 10 a validat opt candidaturi, care apar pe buletin în următoarea ordine: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoș-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL și USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare) și Silviu Iordache (independent). Regulile prevăd că votul poate fi exercitat doar în secția la care alegătorul este arondat, în funcție de domiciliu sau, după caz, de reședința stabilită cu minimum șase luni înainte de data alegerilor — adică înainte de 7 iunie 2025.

Scrutinul a devenit necesar după ce mandatul de președinte al Consiliului Județean a rămas neocupat în urma demisiei lui Lucian Romașcanu. Fostul președinte PSD Buzău a renunțat la funcție după ce a fost numit membru al Curții Europene de Conturi, cu începere de la 1 iulie 2025. Prin urmare, alegerile de duminică au rolul de a desemna noul lider al administrației județene pentru restul mandatului în curs.