Noul standard al puterii feroviare. Shen 24, monstrul Chinei pe șine, depășește puterea titanului rus Granit

Trenurile nu mai sunt doar mijloace de transport banale, ci devin adevărați titani ai șinelor, concurând pentru a depăși limitele vitezei și ale capacității de transport. În Rusia, modelul Granit a impresionat prin robustețea și performanța sa, fiind conceput pentru a tracta sarcini masive pe distanțe lungi, în condiții dificile. În China, tehnologia a atins un nou nivel odată cu apariția trenului Shen 24, un simbol al vitezei și al inovației, informează pravda.ru.

Acest tren de ultimă generație, Shen 24, nu doar că transportă pasageri și mărfuri cu rapiditate, dar stabilește și recorduri impresionante, demonstrând angajamentul industriei feroviare chineze pentru progres tehnologic. Astfel, de la puterea brută a lui Granit la agilitatea și performanța excepțională a lui Shen 24, trenurile contemporane nu mai sunt doar vehicule, ci adevărați monștri tehnologici care rescriu regulile transportului pe șine.

Puterea locomotivelor este un concept complex, evaluat prin mai multe criterii. Uneori este măsurată în forță de tracțiune (kN), esențială pentru punerea în mișcare a trenurilor masive, alteori prin puterea motorului (kW sau CP), vitală pentru menținerea vitezei pe pante abrupte, iar frecvent se iau în considerare ambele aspecte simultan.

Istoria arată că competiția s-a concentrat în special pe două tipuri de tracțiune: diesel și electrică. Locomotivele electrice, alimentate din exterior, strălucesc prin forța brută și performanțele constante, în timp ce giganții diesel autonomi se impun în regiunile izolate, fără infrastructură electrică. Totuși, atunci când discutăm despre titlul suprem de putere, locomotivele electrice conduc detașat.

Shen 24 este un tren de marfă compus din șase secțiuni, toate controlate de un singur echipaj. Spre deosebire de locomotivele tradiționale, cu două sau trei secțiuni, Shen 24 folosește un sistem inteligent de coordonare a celor 24 de osii, prevenind ruperea trenului și sincronizând motoarele de tracțiune.

Puterea totală a locomotivei atinge 28.800 kW (~39.200 CP), depășind cu mult rivalul său rusesc, 2ES10 „Granit”, și plasând-o oficial pe primul loc în topul locomotivelor electrice ca putere brută.

Cu un efort de tracțiune inițial de 2.280 kN, poate muta trenuri de peste 10.000 de tone, echivalentul a mai mult de 150 de vagoane încărcate cu cărbune sau minereu. În plus, sistemul său de frânare regenerativă returnează energia cinetică rețelei electrice, sporind eficiența energetică.

Shen 24 nu este un prototip de laborator, ci un actor practic pe șinele Chinei. Transportă cărbune din zonele miniere ale Shaanxi și Mongoliei Interioare către porturi și centre industriale, susținând Inițiativa „Centura și Drumul” și reducând nevoia de multiple locomotive convenționale. În teste, a tractat un tren de 1.455 de metri lungime și o greutate totală de 11.700 de tone.

Rusia a intrat în luptă cu 2ES10 „Granit”, o locomotivă cu curent alternativ de două secțiuni, cântărind 100 de tone pe secțiune și furnizând 8.800 kW per secțiune, totalizând 17.600 kW (~23.900 CP).

Concepută pentru trenuri de până la 9.000 de tone, Granit folosește un sistem de control inteligent pentru distribuirea uniformă a tracțiunii. Efortul de tracțiune la pornire ajunge la 784 kN, iar varianta cu trei secțiuni, 3ES10, urcă la 1.176 kN. Până în 2023, au fost construite 179 de unități, operând pe traseele dificile ale Siberiei de Vest și Ural.

În Europa, IORE se remarcă printr-un paradox interesant: o putere relativ modestă de 1.800 kW, dar un efort de tracțiune impresionant de 1.400 kN. Sistemul său unic de cutie de viteze și control concentrează forța pe aderența roată-șină, permițând tractarea trenurilor de minereu de peste 8.500 de tone în condiții extreme, prin Norvegia și Elveția.

Înainte de apariția lui Shen 24, recordul mondial de putere aparținea locomotivei rusești VL-85, cu 10.020 kW. Astfel, de la puterea brută a lui Granit, la tracțiunea precisă a IORE, și până la monstruozitatea modulară Shen 24, trenurile de marfă moderne devin adevărați titani ai șinelor, redefinind ce înseamnă transportul feroviar la scară industrială.