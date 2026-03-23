Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran

O criză economică de mari dimensiuni se întinde la nivel mondial, din cauza războiului din Iran. Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat luni pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România a discutat despre aspectele complicate și pline de implicații ale conflictului, cu invitatul său, Adrian Severin.

Jurnalistul a remarcat un semn care nu prevestește nimic bun. Și care ține de aur. Prețul celui mai important metal prețios, factor de stabilitate, a început să scadă vertiginos în ultimele zile.

„Astăzi am văzut că este o corecție de 20% la prețul aurului, în jos. Aurul, despre care în toate cărțile pe care le-am citit de-a lungul anilor știam că este elementul de refugiu, dacă vreți, în vreme de restriște. Că e război, că e criză financiară, dom'le, în ce te refugiezi? În auru.

Și atunci, stai și te întreb, 20% în minus prețul aurului. De ce? Înseamnă că atunci când se întâmplă o astfel de chestiune în vreme de război mai ales, cineva vinde masiv aur”, a spus realizatorul emisiuni. Care se întreabă cine face această mișcare pe piața aurului.

„Cine naiba vinde aur? Cineva care probabil vinde aur în momentul de față ca să-și finanțeze efortul de război. Ne-am putea gândi la Statele Unite ale Americii, vând americanii aur în momentul de față. Tot aici putem adăuga, la această chestiune, prețul benzinei, putem adăuga prețul vieții noastre de zi cu zi, care a ajuns la un nivel record.”

Un alt semnal care nu prevestește nimic bun vine de la Agenția Internațională pentru Energie. Care a recomandat, pe cât posibil, telemunca și evitarea zborurilor.

„Aenția Internațională pentru Energie zice că ar fi bine să lucrați de acasă, dacă puteți. De unde ne aducem aminte de treaba asta? În pandemie cumva? Cum era? Stați acasă dacă vă pasă, da? Ba mai mult, au început cu sfaturi din alea. Mergeți cu vreo 10 kilometri viteză mai mică pe autostrăzi, ca să reduceți consumul de carburant.

Dacă se poate, mai puneți o haină pe voi ca să reduceți căldura sau eventual dacă stăți în zona în care e foarte cald, nu știu, pe unde pe lumea asta undeva e foarte cald acum, mai stați și într-un tricou mai lejer ca să nu dați drumul la aerul condiționat. Cu alte cuvinte faceți economie la energie. Prieteni, se cam stinge lumina”, a mai afirmat Robert Turcescu.