Avertizare înainte de 1 Martie. Mărțișoarele-bijuterie pot conține metale toxice periculoase pentru sănătate

Republica Moldova. În pragul sărbătorii de 1 Martie, autoritățile trag un semnal de alarmă pentru consumatorii din Republica Moldova. Mărțișoarele de tip bijuterie, tot mai populare în ultimii ani, pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC). Instituția recomandă achiziționarea produselor doar din magazine autorizate și verificarea atentă a calității înainte de cumpărare.

Potrivit datelor incluse în sistemul european de alertă rapidă pentru produse periculoase RAPEX/Safety Gate, de la începutul anului 2026 au fost emise 47 de alerte privind bijuterii neconforme. Toate notificările au vizat riscuri chimice, generate de prezența unor metale grele peste limitele admise.

Conform informațiilor publicate, 56% dintre produsele semnalate provin din Republica Populară Chineză, iar restul au origine necunoscută, ceea ce ridică semne suplimentare de întrebare privind trasabilitatea și controlul calității.

Specialiștii atenționează că unele mărțișoare-bijuterie pot conține nichel, un metal frecvent utilizat în aliaje, care poate provoca reacții alergice severe la contactul prelungit cu pielea. Dermatitele de contact sunt printre cele mai comune efecte, în special la copii și persoane cu piele sensibilă.

Și mai gravă este prezența cadmiului, identificat în anumite bijuterii în proporții de până la 59% din greutatea produsului. Cadmiul este o substanță care se acumulează în organism, afectează rinichii și sistemul osos și este considerat cu potențial cancerigen. De asemenea, plumbul, un alt metal descoperit în unele accesorii, poate provoca neurotoxicitate, fiind deosebit de periculos pentru copii și femeile însărcinate.

„Protejați-vă sănătatea! Nu vă lăsați păcăliți de imitații sau de produse acoperite doar superficial cu metal prețios. Fiți consumatori informați și responsabili”, avertizează CNPC.

Instituția recomandă solicitarea bonului fiscal și a certificatului de conformitate, verificarea integrității ambalajului și analizarea atentă a prețului, care poate indica o calitate îndoielnică. De asemenea, consumatorii sunt îndemnați să fie atenți la culoarea metalului, deoarece nuanțele de aur alb, galben sau roz pot ascunde aliaje ce conțin nichel sau alte metale periculoase.

În fiecare an, la 1 Martie, în Republica Moldova este celebrat Mărțișorul, simbol al primăverii, al renașterii naturii și al speranței. Oamenii oferă și poartă mărțișoare la piept sau la încheietura mâinii, ca semn al sănătății, norocului și iubirii.

De la simplele fire împletite alb-roșu până la accesorii sofisticate, tradiția a evoluat, însă autoritățile subliniază că siguranța trebuie să primeze. În goana după modele moderne și atractive, consumatorii sunt îndemnați să nu ignore riscurile ascunse și să aleagă produse sigure, pentru ca simbolul primăverii să rămână unul al bucuriei, nu al problemelor de sănătate.