Adrian Severin susține că Nicușor Dan a încălcat Constituția în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski

Robert Turcescu a dialogat, azi, în podcastul pe care îl realizează pentru evz.ro și care e difuzat pe canalul de YouTube Hai România cu Adrian Severin. Fostul ministru de Externe a explicat că președintele României, Nicușor Dan, a încălcat Constituția, săptămâna trecută, atunci când s-a întâlnit cu omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski.

Acordul semnat de liderul de la Cotroceni și de cel de la Kiev nu ar fi tocmai legal, după cum a afirmat fostul demnitar. În ceea ce îl privește pe președintele nostru, Constituția este clară. Președintele României, nu al nostru. Președintele încheie tratate negociate de Guvern și pe care le trimite spre ratificare Parlamentului.

Orice înseamnă asta, într-un tratat, partea cea mai dificilă, până la urmă, este negocierea. Acolo se definesc obligațiile. Dupa aceea, pentru ca acea negociare sa capete efecte, trebuie ratificată de Parlament. Președintele se află între aceste două capete. Când încheie, ce face? Semnează. Asta înseamnă încheie. El nu poate negocia”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin a afirmat că liderul de la Cotroceni poate doar să atenționeze Executivul, dacă observă nereguli.

„Președintele trebuie să atragă atenția Guvernului, dacă el crede că anumite prevederi nu sunt în regulă și Guvernul analizează și spune: sunt în regulă. Așa că te rugăm să semnezi. Sau poate să ceară Curții Constituționale se verifice dacă acel tratat este în conformitate cu prevederile Constituției, după care de asemenea trebuie să se semneze.”

Există și alte înțelegeri, de importanță mai mică, iar aceste nu ajung în atenția președintelui, după cum a mai explicat Adrian Severin.

„Alte acorduri, care n-au valoarea unui tratat, care nu implică pentru statul român angajamente majore, nici măcar nu trec pe la președinte. Ele sunt negociate și încheiate de Guvern sau de o altă instituție abilitată în acest sens. Deci cu ce ocazie, ce document este acesta care între președinții celor două state, implicând pe președintele României, asuma angajamente esențiale?

Importante, pentru că dacă vorbim așa, aurul negru, cum se spune petrolului, sau aurul incolor, cum am putea să-l numim, aceste bogății esențiale ale României, ele nu pot fi tranzacționate, ele nu pot fi negociate și puse sub un anumit regim, oricare ar fi el.”