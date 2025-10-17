Șefa Spitalului Militar, gen. Florentina Ioniță, cauțiune de 1 milion de lei

Procurorii DNA Militar au dispus control judiciar pentru generalul Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, acuzată de abuz în serviciu, complicitate și uzurparea funcției. Prejudiciul estimat depășește 8 milioane de lei, iar măsurile asigurătorii ajung la 1,3 milioane de euro.

Cazul pontajelor și sporurilor nelegale de la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din București a intrat într-o etapă decisivă. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția Militară au dispus, joi seară, măsura controlului judiciar față de mai multe persoane implicate, printre care și generalul Florentina Ioniță-Radu, comandantul unității medicale.

Surse judiciare au declarat că Florentina Ioniță-Radu a fost plasată sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei, iar anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii de 1,3 milioane de euro pentru recuperarea prejudiciului.

Potrivit informațiilor confirmate de surse din anchetă, șefa Spitalului Militar Central este acuzată de:

abuz în serviciu ,

complicitate la abuz în serviciu ,

uzurparea funcției.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2020–2023 și vizează plata nelegală a unor drepturi salariale către angajați implicați în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Prejudiciul calculat până în prezent se ridică la peste 8 milioane de lei, însă DNA Militar investighează un prejudiciu total care ar putea depăși 10 milioane de lei, potrivit estimărilor preliminare.

În cursul zilei de joi, procurorii anticorupție au efectuat 19 percheziții în București și Ilfov, dintre care una la Spitalul Militar Central, iar restul la domiciliile mai multor cadre medicale militare.

Surse judiciare au declarat că anchetatorii au ridicat volume întregi de documente, saci și cutii cu înscrisuri contabile și pontaje. Acestea urmează să fie analizate în detaliu pentru stabilirea exactă a sumelor acordate nelegal și a responsabilităților fiecărui semnatar.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, generalul Florentina Ioniță-Radu ar fi semnat documente peste nivelul de competență, în unele cazuri „peste ministrul Apărării” și șeful Statului Major al Armatei.

Prin aceste documente ar fi fost acordate sporuri și plăți suplimentare pentru activități desfășurate în cadrul unor proiecte europene. În unele situații, pontajele ar fi fost fictive, iar sumele ar fi fost plătite din bugetul național, nu din fondurile nerambursabile pentru care au fost destinate.

Direcția Națională Anticorupție – Secția Militară a confirmat oficial, joi dimineață, că desfășoară o anchetă privind fapte de abuz în serviciu, complicitate și uzurpare de calități oficiale, presupus comise de cadre militare cu funcții de conducere.

„Procurorii militari efectuează cercetări într-un dosar penal ce vizează fapte presupuse de corupție și asimilate corupției, comise în perioada 2020–2023, în legătură cu activitatea unei unități medicale militare din București”, se arată într-un comunicat DNA.

În total, 19 percheziții au avut loc în Capitală și județul Ilfov, iar anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii în valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro.

Generalul maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu este una dintre cele mai cunoscute figuri din sistemul medical militar românesc.

Este prima femeie general din Armata Română și conduce Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, una dintre cele mai prestigioase unități medicale ale Ministerului Apărării Naționale.

Surse din mediul militar o descriu drept o persoană influentă și cu o carieră solidă, fiind considerată apropiată de generalul Cătălin Zisu, aflat la rândul său sub ancheta DNA într-un dosar privind lucrări neconforme la Cimitirul Ghencea.