Șefa CAB acuză: procuroarea DNA Elena Grecu ar fi cerut o soluție în dosarul Liei Olguța Vasilescu

Elena Grecu, procuror EPPO și semnatară a petiției de revoltă a magistraților, ar fi intervenit pe lângă Liana Arsenie, cerând o soluție în dosarul „Fațada”, în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu. La momentul respectiv, Grecu activa ca procuror DNA și ar fi solicitat ca dosarul să fie declinat către Înalta Curte de Casație și Justiție. Mai mult, Arsenie ar fi dat-o afară din birou pe Grecu, potrivit România TV.

Ulterior, Elena Grecu a cerut recuzarea Lianei Arsenie, motivând că CAB nu ar avea competența de a judeca dosarul. Arsenie susține că a fost supusă presiunilor.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată”, a spus Liana Arsenie la România Tv.

Liana Arsenie afirmă că procuroarea ar fi insistat pentru declinarea dosarului către ÎCCJ și ar fi refuzat să se conformeze deciziilor președintelui de ședință.

„Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (...) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți", a arătat aceasta.

Arsenie susține că dosarul „Fațada” ar finfost singura cauză pentru care i s-ar fi cerut soluții și că Elena Grecu nu colabora frecvent cu CAB. Dosarul a fost deschis în 2016 și clasat în 2020.

Direcția Națională Anticorupție a decis clasarea dosarului „Fațada”, în care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era urmărită penal pentru că ar fi solicitat mai multor oameni de afaceri să facă sponsorizări către o asociație non-profit destinată reabilitării fațadelor blocurilor din centrul Craiovei.

Vasilescu era acuzată și că și-ar fi folosit influența pentru a obține sume de bani pentru campania electorală din 2012. Potrivit ordonanței de clasare a DNA, aceasta era cercetată pentru folosirea influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, luare de mită și spălare de bani.

Procurorul de caz a dispus clasarea urmăririi penale, motivând că nu existau probe care să demonstreze că Vasilescu „ar fi condiționat derularea contractelor Primăriei Craiova de sponsorizările efectuate”.

În acea perioadă, Vasilescu a fost apărată de Radu Marinescu, actualul ministru al Justiției.