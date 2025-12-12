Secția pentru judecători a CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru verificarea informațiilor din documentarul Recorder

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat vineri că a decis să sesizeze Inspecția Judiciară pentru verificarea informațiilor prezentate în documentarul Recorder intitulat „Justiție capturată”.

„Față de aspectele semnalate public în mass media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a transmis CSM.

Documentarul, realizat de echipa Recorder, abordează starea sistemului judiciar din România și investighează modul în care anumite rețele de interese, formate din magistrați și politicieni, ar fi influențat funcționarea justiției. Jurnaliștii au catalogat mărturiile din interiorul sistemului ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

Secția pentru judecători a CSM a precizat că „alegațiile” din materialul Recorder contravin evaluărilor oficiale recente privind justiția și a avertizat asupra riscului de „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistem și în persoanele aflate în funcții de conducere”.

Totodată, Consiliul a făcut apel către societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va verifica realitatea concluziilor documentarului referitoare la activitatea procurorilor. Aceștia au subliniat că au atras anterior atenția autorităților asupra necesității revizuirii anumitor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele fiind menționate și în documentarul Recorder.

„Legătura dintre eventualele probleme de sistem și modificările recente referitoare la statutul magistraților, cum ar fi pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder”, se arată în comunicatul procurorilor.

În cadrul unei conferințe de presă organizate joi la Curtea de Apel București, judecătoarea Raluca Moroșanu a susținut afirmațiile colegului său, Laurențiu Beșu, prezent în documentar.

„Am venit aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Moroșanu.

Judecătoarea a explicat și atmosfera „toxică și încordată” din instituție: „Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că se întâmplă. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea.”

Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat că toate acuzațiile recente trebuie verificate de autorități competente. „Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzațiile aduse și să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deținătorul adevărului absolut”, a spus Arsenie. Ea a adăugat că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

În sprijinul judecătorilor care au vorbit despre problemele din sistem, 178 de magistrați de la instanțe importante au semnat o scrisoare publică de solidaritate, evidențiind că problemele semnalate nu sunt cazuri izolate, ci reflectă deficiențe sistemice.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „atunci când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”. Șeful statului a invitat magistrații interesați la o discuție pe 22 decembrie și a precizat că așteaptă materiale din partea acestora, asumate sau neasumate, pe care le va analiza înainte de întâlnire.