Bogdan Comaroni: „Documentarul Recorder este pretextul pentru ca USR să preia controlul Justiției”. Legătura secretă cu serviciile de la Viena prin rețeaua ELSA

Jurnalistul Bogdan Comaroni a lansat acuzații grave în cadrul podcastului „HAI România”, susținând că valul de emoție creat în jurul recentului documentar despre justiție nu este decât un vehicul politic pentru USR. Comaroni afirmă că miza reală este o „restructurare” forțată a sistemului judiciar pentru a instala oameni afiliați unei rețele cu ramificații în serviciile de informații externe, coordonată prin organizația ELSA.

Invitat în emisiunea EVZ, Bogdan Comaroni a demontat caracterul de „noutate” al dezvăluirilor recente despre corupția din justiție, catalogând reacțiile politice drept o manevră calculată.

Jurnalistul de la Ziua News s-a arătat sceptic cu privire la surpriza mimată de societate și politicieni vizavi de faptul că „justiția este capturată”. „Care e noutatea? Că justiția e capturată? Acum e bomba bombelor în România? Noi știm asta de la Kovesi, Coldea și toți ăia dinainte. Știm de pe vremea Rodicăi Stănoiu, care avea un serviciu secret în cadrul justiției și presa magistrații ce soluții să dea”, a declarat Comaroni.

Potrivit acestuia, orice cetățean care a avut contact cu justiția știa deja despre problemele sistemice și despre șpăgi, motiv pentru care entuziasmul liderilor USR – care au lăudat imediat documentarul – este suspect.

Cea mai dură acuzație lansată de Comaroni vizează o legătură directă între lideri marcanți ai USR și ELSA (European Law Students' Association), o organizație pe care jurnalistul o descrie ca fiind un paravan pentru interesele serviciilor de informații străine.

„ELSA este o organizație care are sediul la Viena (inițial la Budapesta) și a fost făcută cu sprijinul a două servicii de informații, cel maghiar și cel austriac. Austria, fiind neutră, a devenit nodul serviciilor secrete globalizate”, a explicat Comaroni.

El susține că această asociație vizează studenții la drept deoarece domeniul justiției este „cel mai penetrant din punctul de vedere al serviciilor secrete”, oferind acces viitorilor procurori, politicieni și juriști.

Comaroni a indicat explicit legătura dintre foștii lideri USR și această organizație: „În ELSA România, domnul Dan Barna era președinte, trezorier era Ziegler și mulți alții din structura USR aparțineau acestei rețele”.

Mai mult, jurnalistul susține că există o suprapunere geografică suspectă: cele 8 filiale ELSA din România corespund zonelor unde USR are cele mai puternice organizații.

În viziunea lui Bogdan Comaroni, scandalul momentului nu are ca scop o justiție independentă, ci o predare de ștafetă între grupuri de influență.

„USR își dorește această gașcă care provine din relații cu vechii securiști. Acum asistăm la o dorință evidentă de penetrare în sistemul juridic. Ca să intri, trebuie să-i dai afară pe ăștia care sunt și să pui alți oameni, pe care să-i aduci la putere”, a concluzionat jurnalistul, sugerând că documentarul servește drept justificare morală pentru această epurare.