Ședință de urgență la vârful puterii din Israel. Netanyahu își convoacă miniștrii înaintea reuniunii guvernului

Miniștrii din cabinetul restrâns de război al Israelului au fost convocați duminică dimineață la o ședință specială, programată cu o oră înaintea reuniunii complete a guvernului. Întâlnirea a fost convocată de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în contextul evoluțiilor regionale și al inițiativelor diplomatice recente privind viitorul Fâșiei Gaza, potrivit The Times of Israel.

Potrivit informațiilor, discuțiile sunt concentrate pe reacția executivului israelian față de formarea Consiliului pentru Pace pentru Gaza, organism a cărui componență executivă a fost anunțată vineri de Casa Albă. Inițiativa face parte dintr-un plan al administrației americane referitor la gestionarea situației din teritoriu după încetarea ostilităților.

Consiliul pentru Pace este gândit ca un organism internațional de coordonare pentru administrarea și reconstrucția Gazei. Conform planului prezentat de partea americană, acesta va funcționa în paralel cu un Comitet Național pentru Administrarea Gazei, condus de un lider palestinian. Comitetul ar urma să gestioneze serviciile publice, infrastructura civilă și administrația locală din Fâșia Gaza.

În plus, documentele statutare prevăd și înființarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care va avea rolul de a contribui la menținerea securității în teritoriu, în perioada de tranziție de după conflict.

Inițiativa americană include o dimensiune financiară semnificativă. Statele care doresc să facă parte din Consiliul pentru Pace sunt așteptate să participe la eforturile de reconstrucție a Gazei prin contribuții financiare directe.

Potrivit statutului Consiliului, țările care intenționează să rămână membre pentru o perioadă mai mare de trei ani trebuie să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari în fonduri cash, în primul an de la intrarea în vigoare a acestui cadru instituțional.

Biroul premierului israelian a exprimat public rezerve față de componența comitetului executiv al Consiliului pentru Pace. Într-un punct de vedere transmis oficial, autoritățile de la Tel Aviv au precizat că această structură „nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii sale”.

Nemulțumirile vizează, printre altele, prezența unor reprezentanți din Turcia și Qatar, state cu care Israelul are relații tensionate și care s-au exprimat public critic față de politica israeliană în conflictul din Gaza.

În acest context, Benjamin Netanyahu i-a solicitat ministrului de Externe, Gideon Sa’ar, să abordeze subiectul în discuțiile diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul contactelor oficiale dintre cele două părți.

Pe agenda ședinței se află și situația regională legată de Iran, inclusiv scenariul în care președintele SUA, Donald Trump, ar putea decide lansarea unor atacuri asupra unor ținte ale regimului de la Teheran.

Săptămâna trecută, Benjamin Netanyahu a discutat cu liderul de la Washington despre posibilele consecințe ale unor astfel de lovituri. Conform unor surse apropiate administrației americane, premierul israelian ar fi semnalat că Israelul nu este pe deplin pregătit să gestioneze singur eventuale represalii din partea Iranului.