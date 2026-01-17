Tony Blair, numit în consiliul de pace pentru Gaza

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat oficial constituirea unui nou organism internațional, denumit „Board of Peace”, care va avea rolul de a supraveghea administrarea temporară și reconstrucția Fâșiei Gaza, în cadrul unui plan mai amplu destinat încheierii conflictului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, printre membrii fondatori ai acestui consiliu se numără secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Președintele Donald Trump va deține funcția de președinte al „Board of Peace”, organism care face parte dintr-un plan în 20 de puncte prezentat de administrația americană pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Conform Casei Albe, acest consiliu este așteptat să asigure, pe termen limitat, coordonarea administrativă a teritoriului și gestionarea procesului de reconstrucție.

Din comitetul executiv fondator mai fac parte trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, precum și ginerele președintelui, Jared Kushner.

Alți membri anunțați sunt Marc Rowan, directorul unei firme de investiții, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, și consilierul american pentru securitate națională, Robert Gabriel.

„Fiecare membru va avea un portofoliu esențial pentru stabilizarea Gazei și succesul său pe termen lung”, se arată în comunicatul oficial.

Donald Trump a declarat joi că acest consiliu reprezintă „cel mai mare și mai prestigios board constituit vreodată, în orice moment și în orice loc”. Casa Albă a precizat că alte nume vor fi anunțate în săptămânile următoare, pe măsură ce structura se va extinde.

Tony Blair, care a condus guvernul britanic între 1997 și 2007, a mai fost implicat anterior în procese diplomatice legate de Orientul Mijlociu. După încheierea mandatului său, acesta a ocupat funcția de emisar al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, format din SUA, Uniunea Europeană, Rusia și ONU, concentrându-se pe dezvoltarea economică a teritoriilor palestiniene și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Potrivit informațiilor furnizate de Casa Albă, Blair a participat deja la discuții de nivel înalt privind viitorul Gazei, inclusiv la o întâlnire organizată la Washington în luna august. Trimisul Steve Witkoff a descris acele discuții drept „foarte cuprinzătoare”.

Anunțul privind „Board of Peace” vine în contextul formării unui comitet tehnocratic palestinian separat, National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), care va gestiona activitatea administrativă zilnică în perioada post-conflict. Acesta va fi condus de Ali Shaath, fost ministru adjunct în cadrul Autorității Palestiniene.

Totodată, fostul emisar ONU pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, va reprezenta consiliul internațional la nivel local, colaborând direct cu NCAG.

Planul american prevede și desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care va sprijini și instrui forțele de poliție palestiniene verificate. Conducerea acestei structuri va fi asigurată de generalul-maior american Jasper Jeffers, cu obiectivul declarat de „a stabili securitatea, a menține pacea și a crea un mediu durabil fără activități teroriste”.

Planul de pace al Statelor Unite a intrat în vigoare în luna octombrie și se află în prezent în a doua fază. Prima etapă a inclus un armistițiu, un schimb de ostatici și prizonieri, o retragere parțială a forțelor israeliene și intensificarea livrărilor de ajutor umanitar.

Cu toate acestea, armistițiul rămâne fragil. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de gruparea teroristă Hamas, a raportat sute de victime în urma loviturilor israeliene de la intrarea în vigoare a încetării focului, în timp ce armata israeliană a anunțat pierderi în rândul propriilor militari.

Organizația Națiunilor Unite a atras atenția asupra situației umanitare dificile și a subliniat necesitatea unui flux neîngrădit de ajutoare.