Ședință de Guvern cu modificări în justiție: Participare online la procesele din UE. Alte proiecte

Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006, act normativ care reglementează aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. Proiectul transpune în legislaţia naţională prevederi din Regulamentul (UE) nr. 2023/2844.

Potrivit expunerii de motive, noile dispoziţii se vor aplica exclusiv în litigii cu elemente de extraneitate, în cadrul procedurilor civile şi comerciale transfrontaliere. În situaţiile în care partea sau reprezentantul acesteia se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene, instanţa va putea permite participarea la şedinţa de judecată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală.

Participarea online va fi posibilă doar cu încuviinţarea instanţei şi sub condiţia ca mijloacele tehnice utilizate să permită verificarea identităţii participanţilor şi să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii, precum şi respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

Instanţele de judecată vor fi obligate să dispună măsurile necesare pentru asigurarea acestor condiţii.

Documentul precizează că instanţele vor ţine cont de mai multe criterii atunci când decid dacă permit participarea prin mijloace audiovizuale. Printre acestea se numără disponibilitatea tehnologiei necesare, opinia participanţilor la proces cu privire la utilizarea acesteia şi caracterul adecvat al folosirii comunicării audiovizuale în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei.

În cazul aprobării participării online, înştiinţarea transmisă părţilor va menţiona faptul că şedinţa se va desfăşura prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum şi modalitatea tehnică de acces şi autentificare.

Notificarea va putea fi transmisă inclusiv telefonic, prin e-mail sau prin alte mijloace care asigură confirmarea primirii, chiar şi în situaţia în care părţile au termen în cunoştinţă.

Expunerea de motive mai arată că persoana care asistă sau reprezintă partea, precum şi traducătorul sau interpretul, vor putea participa la şedinţa de judecată desfăşurată prin mijloace audiovizuale fără a fi necesară prezenţa fizică lângă parte.

În primă lectură, Executivul va analiza şi un proiect de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice.

Guvernul va aproba, de asemenea, prin hotărâre, normativele de cheltuieli şi devizul estimativ pentru activităţile de protocol asigurate de Ministerul Finanţelor cu ocazia evenimentului „PEMPAL Treasury COP Thematic Meeting”, care va avea loc la Bucureşti în perioada 17–19 februarie 2026. Valoarea cheltuielilor de protocol este estimată la 74.900 de lei, sumă care va fi suportată din bugetul Ministerului Finanţelor.

Pe agenda şedinţei se află şi un proiect de hotărâre privind transferul Spitalului General Căi Ferate Sibiu din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în subordinea Consiliului Local Sibiu.

Nota de fundamentare arată că transferul urmăreşte menţinerea activităţilor medicale într-un sistem integrat, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale, diversificarea acestora şi asigurarea condiţiilor optime de organizare şi finanţare, inclusiv pentru examinările medicale şi psihologice ale personalului cu atribuţii specifice.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 598/2014, care reglementează activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă unităţile teritoriale.

Executivul va aproba şi un memorandum privind iniţierea demersurilor pentru participarea României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028.