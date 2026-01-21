Rareș Bogdan a avut un discurs tăios la Bruxelles: Ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul

Europarlamentarul român Rareș Bogdan a lansat un avertisment dur la adresa instituțiilor europene, într-un discurs susținut la Bruxelles, în contextul dezbaterilor privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

Mesajul central transmis de eurodeputat a vizat riscul ca lipsa unei comunicări eficiente din partea Comisiei Europene să alimenteze nemulțumiri sociale, să favorizeze discursurile extremiste și să submineze încrederea cetățenilor în proiectul european.

Intervenția a avut loc într-un climat politic tensionat, marcat de proteste în mai multe state membre față de politicile europene, în special în domeniul agriculturii și al comerțului internațional.

Rareș Bogdan a acuzat explicit Comisia Europeană că nu a informat suficient și clar cetățenii Uniunii Europene cu privire la conținutul și implicațiile acordului UE–Mercosur.

În discursul său, europarlamentarul român a susținut că Uniunea Europeană se află într-un moment critic și că lipsa unei comunicări coerente riscă să producă efecte structurale grave. Rareș Bogdan a afirmat: „Dacă nu se trezește, Uniunea Europeană nu va supraviețui. Ce avem mai prețios în afară de familie? Prietenii. Poate cineva să spună rapid care sunt prietenii adevărați ai Uniunii Europene? Nu? Eram convins. Suntem singuri.”

El a făcut referire la valul de proteste din mai multe state membre și a pus sub semnul întrebării capacitatea instituțiilor europene de a gestiona nemulțumirile generate de propriile decizii. „Nu există țară fără proteste împotriva deciziilor luate la Bruxelles. Sunt comandate de ruși? Ar însemna că suntem ciuruiți. Ar însemna că eurosistemul este varză”, a declarat Rareș Bogdan.

Un punct central al discursului l-a reprezentat situația fermierilor europeni, în special a celor care se tem de efectele liberalizării comerțului cu statele din America de Sud. Rareș Bogdan a susținut că Bruxelles-ul nu a explicat suficient clauzele acordului, lăsând loc speculațiilor și temerilor.

„Să recunoaștem, și Bruxelles-ul le furnizează muniție. Nu comunică suficient și adecvat”, a afirmat europarlamentarul. În acest context, el a citat o afirmație atribuită liderului PPE, Manfred Weber: „Dacă o știre falsă are un milion de vizualizări și dezmințirea ei are doar zece mii, atunci democrația are o problemă structurală.”

Rareș Bogdan a făcut trimitere și la o expresie populară românească pentru a sublinia costurile politice ale lipsei de transparență. „Românii au o vorbă: prostia și domnia se plătesc. Prețul este mare”, a spus acesta.

El a continuat criticile, întrebând retoric: „Ce vină au fermierii că n-au aflat de clauzele care impun standardul UE de siguranță alimentară pentru produsele Mercosur? Ce vină au că nu li s-au explicat clauzele de salvgardare, cotele maxime impuse de import, cotele de standardizare și impactul importului de produse agricole de bază fără taxe în UE?”

În discursul său, Rareș Bogdan a acuzat și lipsa de reacție a unor sectoare economice care ar beneficia direct de pe urma acordului UE–Mercosur. „Cei care beneficiază direct, industria constructoare de mașini și de subansamble tace majestuos deși este beneficiara directă a Acordului”, a afirmat europarlamentarul.

Criticile au fost extinse și la nivelul conducerii executive europene. Rareș Bogdan a susținut că lipsa de comunicare este o alegere deliberată și nu o simplă omisiune. „Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării. Eu nu cred că există fermieri rău intenționați. Cred însă sincer că există o mulțime de fermieri neinformați suficient din cauza echipei dumneavoastră”, a declarat acesta.

Discursul a inclus și un apel explicit către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, căreia Rareș Bogdan i-a cerut să intervină public pentru a clarifica situația. „Sunt manipulați fermierii? Atunci ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul! Să știe și cetățenii!”, a afirmat europarlamentarul român.

El a avertizat că refuzul de a combate dezinformarea ar putea avea consecințe politice majore pentru instituțiile europene. „Ce vă costă să demontați minciunile? Vă spun eu ce s-ar putea să vă coste: funcția și imaginea publică a Uniunii”, a spus Rareș Bogdan.

În finalul intervenției sale, europarlamentarul a revenit asupra mesajului central al discursului, subliniind riscul ca forțele extremiste să capitalizeze pe fondul frustrărilor sociale și al lipsei de comunicare. „Dacă nu ne trezim și învățăm să comunicăm eficient, extremiștii vor dărâma eurosistemul și vor face din el preșul tuturor”, a avertizat Rareș Bogdan.