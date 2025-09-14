Nu mănâncă în exces, nu bea alcool, dar are un viciu. Cum se menține Mary la 100 de ani

Mary Coroneos, o femeie în vârstă de 100 de ani din Connecticut, a împărtășit activitățile pe care le face zilnic și care, potrivit ei, au ajutat-o să îmbătrânească sănătos. „Este extrem de energică”, a spus fiica sa, pentru Business Insider.

În iunie, Mary Coroneos a împlinit 100 de ani și a sărbătorit cu o petrecere mare în Norwalk, Connecticut, unde locuiește împreună cu fiica ei. Aceasta are un program încărcat, care include mersul regulat la sală, cititul și plimbările pe plajă.

„Este extrem de energică”, a spus fiica sa, Athena, în vârstă de 65 de ani, pentru Business Insider.

Mary Coroneos a crescut într-un oraș minier din vestul Pennsylvaniei. Familia sa nu avea mulți bani, dar ea se distra ajutând-o pe mama sa prin casă și făcând multă mișcare. Tatăl ei lucra la mină, iar în timpul liber alergau împreună cu cei patru frați ai ei, explorând zona din jur.

„Mereu făceam lucruri, mergeam în pădure, căutam artefacte vechi”, a spus fiica sa.

Tânără și plină de energie, Coroneos transforma treburile casnice în jocuri. Își provoca mama să vadă cine poate culege cele mai multe legume și se întrecea cu frații ei pentru a duce la bun sfârșit sarcini precum țesutul covoarelor. În liceu, Coroneos a fost atletă, concurând la baschet și volei și a absolvit facultatea la 21 de ani, obținând un master în educație la Universitatea Temple.

Athena a povestit despre munca intensă a mamei sale. Mary Coroneos a lucrat ca profesoară cu normă întreagă până la 70 de ani, completând veniturile prin ture la un fast-food pentru a-și ajuta familia.

Ulterior, a continuat să predea ca profesoară suplinitoare până la 90 de ani. Athena a spus că lunga carieră în învățământ și spiritul competitiv al mamei sale au contribuit la modul sănătos în care îmbătrânește.

„E ceva în asta care îți dă vitalitate. Îți oferă o perspectivă mai tânără asupra vieții”, a spus aceasta.

Mary Coroneos merge regulat la sală și lucrează cu antrenori personali la exerciții de forță folosind gantere ușoare, benzi de rezistență și aparate de greutăți. Ea face și exerciții cardio pe bicicletă și antrenamente HII. „Vrea să fie împinsă dincolo de limite. Are nevoie de provocare”, a mais pus fiica ei.

Alimentația acesteia are la bază o rutină constantă, simplă și practică: „Nu mănânc în exces și nu beau alcool”.

Dimineața, ea mănâncă două ouă cu unt și bea o cană de ceai cu miere. La prânz, preferă o supă de pui cu legume. De asemenea, ea a dezvăluit că adoră deserturile. iar înghețata este favorita ei.