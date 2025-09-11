Monden Dani Oțil și-a sărbătorit fiul cu fast: mesaj amuzant pentru Tiago







Ziua de naștere a fiului Gabrielei și a lui Dani Oțil a fost sărbătorită pe 10 septembrie cu multă bucurie și atenție la detalii. Tiago a împlinit patru ani, iar părinții săi i-au organizat o petrecere tematică, în care supereroul preferat al micuțului, Spider-Man, a fost protagonist. „Îmi vine să plâng”, a spus soția prezentatorului.

Înainte de sosirea la locație, prezentatorul a transmis un mesaj amuzant fiului său, ironizându-și soția, care, spune el, a fost extrem de atentă la fiecare detaliu al zilei speciale.

„Uitați-o pe mama copilului, și-a pus coadă. De trei ori a schimbat machiajul”, a spus prezentatorul TV. Tot el a adăugat cu umor: „La nunta ta e tot despre maica-ta”.

Evenimentul a fost organizat cu atenție, fiecare element fiind gândit pentru a-l încânta pe Tiago. Micuțul a purtat un tricou cu Spider-Man, iar tortul a fost decorat în aceeași temă, cu roșu intens și elemente inspirate din celebrul personaj. Gabriela s-a asigurat că totul este în armonie, de la decorațiuni până la ținutele invitaților.

Atmosfera a fost relaxată și plină de zâmbete, iar Dani Oțil a reușit să facă haz de situație, subliniind cât de mult se implică soția sa în fiecare detaliu al petrecerii. Chiar dacă ziua era dedicată copilului, prezentatorul TV a transmis că Gabriela a avut un rol central.

Pe lângă momentele amuzante, ziua lui Tiago a fost și un prilej de a celebra legătura strânsă dintre părinți și fiul lor. Familia Oțil a reușit să transforme aniversarea într-un eveniment memorabil, în care distracția și atenția pentru detalii s-au îmbinat perfect.

Înainte de marea petrecere, Gabriela Prisăcariu a spus că îi vine să plângă la fiecare aniversare a fiului său și că ziua de naștere a lui Tiago a fost extrem de încărcată emoțional.