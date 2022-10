Un nou membru în familia lui Dani Oțil. Cum a reacționat fiul prezentatorului

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se înțeleg mai bine ca niciodată de când a apărut fiul lor, Luca Tiago,iar aceștia au anunțat că a venit un nou membru în familie. Soția prezentatorului își ține fanii la curent cu fiecare ocazie și le arată cum este viața de cuplu.

Recent, cei doi i-au oferit un cadou fiului lor, Luca Tiago și i-au cumpărat o pisică. Animalul a devenit noul membru din familie lor, mai ales de când fostul motan a murit. „Noul membru al familiei. Să-i punem numele Cenușă?”, a scris Gabriela Prisăcariu, în dreptul imaginii cu noua pisicuță.

Aceasta a postat și o poză cu reacția fiului lor la prima întâlnire cu pisica. Micuțul părea foarte fericit și încântat de cadou.

De ce nu mai vrea Dani Oțil încă un copil

Chiar dacă Dani Oțil își iubește fiul foarte mult, el a mărturisit că nu mai vrea încă un copil și a explicat de ce a luat această decizie.

„Acum ceva timp am primit de la o prietena de-a emisiunii, prin intermediul Ruxandrei Luca, o papusa ce imita greutatea si morfologia unui copil de cateva luni. Am facut calculele, Ruxandra Luca (n.r. – bloggeriță parenting) a fost gravida si lauza trei sferturi din viata sa. Bulisor (n.r. – papusa) a venit la Neatza, am pus doua poze pe Instagram și atunci mi s-a spus ca imi sta atat de bine, incat a ramas sotia gravida. Asa e cand te uiti la ovarele altuia. Pe al doilea nu-l fac.”, a spus Dani Oțil în direct.

Prezentatorul de la Antena 1 a avut și un mesaj emoționant pentru fiul lor. Dani Oțil speră ca Tiago să înțeleagă ce a vrut să spună când va crește.

„Dragul meu „Cârcel” sau „Mâini de bătrânel”,

Nu mă apuc acum să îți scriu mult, pentru că am mai scris acum 10 ani o scrisoare și 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă…?. Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau să te fac de râs din prima zi de viață… Avem timp pentru asta. Îți las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani să dai scroll juma de oră până ajungi la postare și să înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar și panica ce ne-a cuprins…

Dar, dacă părinții mei, care au muls și vaca, au terminat și facultate s-au descurcat cu mine… Eu zic că reușim ceva. Aș vrea să fiu cu tine măcar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit să te fac puternic și rezistent… Pentru că în scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții, ci cu bunicii).

Nu voi încerca să te transform în rezultatul sumei frustrărilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Oțil mai bun. Tu vei fi tu.

Bine… Cu două medalii la Olimpiada din 2040…dar tu ? Am șters următoarele 3 idei, pentru ca orice scriu acum cu un nod in gât și cu o bere în nas… Sună a versuri de manele. Jur.

Hai că închei. Dar dacă fumezi în liceu, vii acasă cu o urâtă belciugată sau nu iei bacul cu medie mare, să știi că deja am poze cu tine dezbrăcat și cu urme de caca ?”, a scris proaspătul tătic pe Instagram.