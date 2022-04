Marele secret al lui Dani Oţil! Vedeta de la Antena 1 a dat cărţile pe faţă. ”Eu eram câștigător!”

Dani Oțil a povestit obiceiul pe care îl făcea în a doua zi de Paște în copilărie. Prezentatorul se vedea cu prietenii săi la slujbă și fugea să participe un concurs de mâncat ouă. Vedeta de la Antena 1 a declarat că era mereu câștigător, dar că tradiția s-a pierdut cu timpul.

”După slujbă, ieșeam de la biserică cu oul și le spărgeam cu prietenii, iar apoi le băgam în buzunare, nu știu cât le mâncam, dar ne declaram câștigători, mai ales eu, eu eram câștigător!”, povestea Dani Oțil.

Prezentatorul își aduce aminte cu drag de aceste amintiri, dar viața lui s-a schimbat de când a devenit tătic.

Dani Oțil, despre copilăria sa

Prezentatorul de la „Neața cu Răzvan și Dani” este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni din televiziune. Cu toate astea, vedeta nu a avut o copilărie ușoară, ba chiar a fost traumatizat de mama sa.

Dani Oțil a dezvăluit că mama sa nu l-a încurajat niciodată și că i-a spulberat visele cu fiecare ocazie. Prezentatorul și-a pierdut speranța, mai ales după ce femeia care i-a dat viață nu era niciodată mulțumită de el.

Vedeta Antena 1 auzea în copilărie doar că nu are talent și că nu este suficient de bun pentru a face sport. Cu toate astea, Dani a ajuns un celebru prezentator și are o familie în care se simte apreciat.

„Ceva, la mine în familie, n-a funcționat pentru că eu dacă am vrut la fotbal, mama mi-a zis că-s prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a zis că o să fac hernie. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu, Remus Stoianov, fie iertat, cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am fost atât de fascinat, încât am vrut să învăț să cânt și eu.Și mama mi-a zis că sigur n-am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la Casa Pionierilor, a zis că nu-i de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-am zis că sunt firav, să nu le fac”, a povestit Dani Oțil.