Probleme mari pentru Dani Oţil! Vedeta de la Antena 1 e cu sufletul la gură. Ce au păţit soţia şi copilul acestuia

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, dar și fiul celor doi, Luca Tiago, au răcit în urmă cu câteva zile, și nici acum nu și-au revenit.

„A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, apoi am făcut și eu muci. După a făcut iar el, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea”, spune soția lui Dani Oțil, pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu a lipsit de la rubrica de Stil a emisiunii matinale

În fiecare joi, Gabriela Prisăcariu este prezentă la matinalul Neazta cu Răzvan și Dani, acolo unde participă la rubrica destinată stilului, a Ellidei Toma.

Acum, soția lui Dani Oțil trebuie să mai petreacă ceva timp acasă, așa că a lipsit din ediția de joi a emisiunii.

Recent, Dani Oțil declara că a găsit o bonă pentru copilul lor, dat fiind faptul că Gabriela dorește să revină la proiectele sale din televiziune.

„Cu bonele nu e ca în filmele americane: au 20 de ani și arată într-un mare fel. (…). Eu am mers pe Chișinău, am ales o femeie care a trecut prin multe lucruri și suntem mândri de ea”, spune Dani Oțil, chiar în emisiunea matinală de astăzi.

Soția lui Dani Oțil a adus pe lume un băiețel, iar numele său a fost greu de ales

Dani Oțil și soția sa, Gabriela, au devenit părinți pe 11 septembrie 2021.

Soția lui Dani Oţil a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care își ține fiul în brațe, în dreptul căreia a scris cuvintele: „M-am topit…”

Dacă mămica a fost mai deschisă în a-și arăta fericirea și a oferit primele detalii despre micuț, Dani Oțil doar a repostat story-ul în care a fost etichetat de ea. Prezentatorul de televiziune se pare că trăiește altfel aceste clipe și doar se bucură de minunea care a ajuns în viața lor.

Legat de numele dat fiului lor, Dani Oțil recunoștea că i-a fost greu să aleagă.

„Trăiesc o dramă în prag de naștere. Jumătate din numele puse pe o listă nu sunt adecvate, îl cheamă tot Cârcel, nume de cod, iar domnul doctor, care ne e și prieten a scris pe fișele lui copilul fără nume. Acum, posesorii de câini nu le mai pun nume câinilor gen Rex, ci acum îi numesc Arthur. ”, spunea Dani Oțil, în emisiunea sa.