„Scream 7” debutează cu stângul, marcând cel mai scăzut scor din istoria francizei

Cel mai nou capitol al celebrei francize de comedie horror readuce în prim-plan un nume definitoriu pentru serie: Neve Campbell revine în rolul lui Sidney Prescott, personaj devenit simbol al poveștii. Cu toate acestea, entuziasmul nu s-a reflectat pe deplin în evaluările criticilor: noul lungmetraj a ajuns să înregistreze, potrivit platformei Rotten Tomatoes, cel mai scăzut scor din întreaga serie, informează hollywoodreporter.com.

În același timp, pentru prima dată în istoria producției, creatorul universului „Scream”, Kevin Williamson, semnează regia filmului. Numai că, joi dimineață, primele reacții la Scream 7 au început să contureze un tablou deloc favorabil. Din cele 50 de cronici publicate până acum, doar 42% sunt pozitive, un procent care plasează producția pe ultimul loc în clasamentul francizei din punctul de vedere al aprecierii criticilor.

Chiar dacă este de așteptat ca numărul recenziilor să crească în perioada următoare, iar statisticile să sufere eventuale modificări, filmul se situează în prezent sub Scream 3, care înregistrează 45%. În comparație, celelalte titluri ale seriei au avut un parcurs considerabil mai solid: Scream 4 a obținut 61%, iar Scream 2 rămâne liderul francizei, cu un impresionant 83% din partea criticilor.

Printre cele mai dure reacții se numără cronica publicată de The Hollywood Reporter, care reproșează filmului lipsa de prospețime și inventivitate. Potrivit publicației, familiaritatea excesivă ar fi fost mai ușor de acceptat dacă dialogul ar fi păstrat verva și umorul primelor părți sau dacă scenele de crimă ar fi fost construite cu mai multă creativitate.

Producția este estimată să debuteze la nivel global cu încasări de aproximativ 60 de milioane de dolari, ceea ce ar reprezenta al doilea cel mai bun start din istoria seriei — un semn că interesul publicului rămâne puternic, indiferent de rezervele criticilor.

Cel mai nou capitol al francizei horror, Scream 7, a ajuns în cinematografe, iar criticele au început să apară. Dacă unii îl consideră o revenire inspirată, alții îl descriu drept cel mai slab episod al seriei. Între aceste extreme se află o zonă largă de opinii care îl cataloghează drept un produs corect realizat, dar lipsit de strălucire.

Publicația The Daily Beast nu menajează deloc filmul, pe care îl etichetează drept cel mai slab din întreaga serie. Cronica vorbește despre un ritm greoi, absența tensiunii autentice și o poveste care pare să împrumute idei fără inventivitate. Din punct de vedere vizual, filmul ar abuza de clișee, de la cadre repetate cu frunze purtate de vânt până la confruntări previzibile într-un garaj aflat în construcție. Verdictul este dur: franciza ar trebui să se oprească.

O altă concluzie critică subliniază că filmul devine aproape un elogiu continuu adus personajului Sidney Prescott și interpretei sale, Neve Campbell. Aproape fiecare scenă ar insista asupra importanței eroinei în mitologia seriei, iar absența sa din evenimentele din precedentul film este adusă constant în discuție. Noua generație de personaje, inclusiv fiica lui Sidney, Tatum (interpretată de Isabel May), pare prinsă în umbra unei moșteniri greu de egalat.

Nici SlashFilm nu este mai indulgent. Criticii publicației se întreabă ce ar mai putea aduce nou al șaptelea film, sugerând că formula a fost exploatată până la epuizare. În opinia lor, producția suferă de lipsă de imaginație și pare o copie palidă a propriilor idei, asemenea filmelor fictive „Stab” din universul seriei. Fără prospețimea originalului și fără energia celor mai reușite continuări regizate de Wes Craven, pelicula este „moartă încă de sosire”.

Pe de altă parte, Mashable vede lucrurile diferit și salută filmul ca pe o revenire la forma care a consacrat franciza. Umorul gemenilor Meeks-Martin, energia debordantă a lui Matthew Lillard și prezența unei noi echipe de adolescenți, printre care McKenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor și Sam Rechner, ar conferi filmului o energie jucăușă care amplifică impactul scenelor violente.

Și UPI oferă o evaluare pozitivă, considerând că este cel mai reușit episod de la primele filme din anii ’90. Scenele de crimă sunt descrise drept bine construite și brutale, mai explicite decât în trecut, dar fără a atinge nivelul extrem din Terrifier. În plus, reducerea comentariului meta ar apropia filmul de spiritul autentic al seriei și ar oferi o explorare relevantă a destinului lui Sidney la trei decenii de la evenimentele inițiale.