Schimbări în conducerea TVR. Vor fi aleși reprezentanții angajaților în Consiliul de Administrație

Angajaţii Televiziunii Române (TVR) îşi aleg vineri, 14 noiembrie, reprezentanţii în Consiliul de Administrație. Scrutinul intern are ca scop desemnarea a doi membri titulari şi a doi reprezentanți ai salariaţilor, conform Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Scrutin intern la Televiziunea Română

Decizia de organizare a alegerilor a fost adoptată de Comitetul Director al SRTv, după solicitarea Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului privind începerea procedurilor de desemnare a noilor membri ai Consiliului de Administraţie. Mandatul actualului CA al SRTv se încheie sâmbătă, 15 noiembrie.

Orice persoană, fie angajată a Televiziunii Române, fie din afara instituţiei, poate candida pentru un loc în Consiliul de Administraţie, prin depunerea unei solicitări scrise adresate Biroului Electoral Central al SRTv sau Birourilor Electorale Teritoriale din cadrul studiourilor regionale. Cererea trebuie depusă personal şi însoţită de un curriculum vitae, o copie a cărţii de identitate şi o declaraţie pe proprie răspundere care atestă că solicitantul nu a colaborat cu poliţia politică şi nu a făcut parte din structurile de represiune ale regimului comunist.

vot

Vot. Sursa foto: Freepik

Când vor vota angajații

Candidaturile pot fi depuse joi, 13 noiembrie, între orele 14.00 şi 16.00, personal, online la adresa alegeri@tvr.ro, sau direct la sediile Birourilor Electorale. Votul angajaţilor se va desfăşura vineri, 14 noiembrie, între orele 08.00 şi 20.00, la sediul central al SRTv din Bucureşti şi la studiourile teritoriale TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Timişoara şi TVR Târgu Mureş.

Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la ora 12.00, la sediul Biroului Electoral Central din Bucureşti şi la cele ale Birourilor Electorale Teritoriale.

Pe durata desfăşurării scrutinului, reprezentanţii salariaţilor şi ai presei pot participa ca observatori, în baza unei solicitări scrise transmise Biroului Electoral Central până joi, 13 noiembrie, ora 19:00. Acreditările vor fi eliberate vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 08:00.

La finalul procesului electoral, numele candidaţilor clasaţi pe primele patru locuri vor fi înaintate Parlamentului României de către Comitetul Director al SRTv. Primii doi vor fi propuşi pentru calitatea de membri titulari ai Consiliului de Administraţie, iar următorii doi pentru funcţia de membri supleanţi – al treilea clasat fiind supleantul primului, iar al patrulea, al celui de-al doilea.

Ce spune legea despre structura Consiliului de Administrație al Televiziunii Române

Potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, Consiliul de Administraţie al SRTv este format din 13 membri: opt desemnaţi de grupurile parlamentare, în funcţie de ponderea lor în Parlament, unul numit de Preşedintele României, unul de Guvern, doi din partea angajaţilor şi unul din partea minorităţilor naţionale. Mandatul membrilor CA este de patru ani, iar preşedintele instituţiei este validat de Parlament dintre membrii titulari.

