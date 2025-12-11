Social

Schemă de ajutor de stat pentru compensarea accizei crescute la motorină. Cine poate beneficia

Carburanți. Sursa foto: Pixabay
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre prin care instituie o schemă de ajutor de stat, cu un buget estimat la maximum 190 de milioane de lei, pentru compensarea creşterii accizei la motorina folosită drept combustibil pentru motor. „Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200”, a mai anunțat Executivul.

Schema de ajutor are un buget estimat la 190 de milioane de lei

Prin acest act normativ, Guvernul introduce o schemă de ajutor de stat cu un buget maxim estimat la 190 de milioane de lei, destinată compensării creșterii accizei la motorina folosită drept combustibil în transportul rutier.

Măsura prevede restituirea diferenței dintre acciza standard și nivelul diferențiat, astfel: 40 de bani pentru fiecare litru de motorină cumpărat între 1 octombrie și 31 decembrie 2025 și 65 de bani pentru fiecare litru achiziționat între 1 ianuarie și 31 martie 2026.

Cine poate accesa schema de sprijin

Potrivit Guvernului, de această schemă vor beneficia operatorii de transport rutier licenţiaţi în România care desfășoară:

  • transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu vehicule destinate exclusiv acestui tip de activitate și având o greutate brută de minimum 7,5 tone;
  • transport de persoane, regulat sau ocazional, cu microbuze ori autobuze din categoriile M2 și M3, cu excepția transportului public local.

„Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200”, a mai anunțat Executivul.

Plata sumelor compensate, până la finalul anului viitor

Pot depune cereri de restituire a creşterii accizei la motorină doar operatorii economici care nu sunt în executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare și care nu au primit alte forme de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

„Plata sumelor compensate se efectuează până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispoziţiilor de plată emise până la data de 31 iulie 2026 de către Autoritatea Rutieră Română (A.R.R), care a fost desemnată administratorul acestei scheme de ajutor de stat”, a explicat Guvernul.

Proiecte speciale