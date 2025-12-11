Atenționare MAE pentru transportatorii de marfă: În Ungaria se introduce o restricție de greutate de 7,5 tone

Începând cu 1 ianuarie, Ungaria va impune o restricție de greutate de 7,5 tone pe drumul principal între Berettyóujfalu și frontieră. Camioanele care depășesc această limită vor fi obligate să circule pe autostrada M4, avertizează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă transmis joi.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români transportatori de marfă că, începând cu 1 ianuarie 2026, tronsonul drumului principal nr. 42 între Berettyóujfalu şi frontiera de stat va avea o restricţie de greutate de 7,5 tone.

Conform legislaţiei ungare, vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone nu vor putea traversa acest tronson şi trebuie să utilizeze rute alternative, respectând limitele impuse de autorităţile locale.

Sunt exceptate de la restricţia de 7,5 tone vehiculele de marfă cu destinaţia oraşelor Biharkeresztes sau Artánd, care figurează în documentul de transport, precum şi autobuzele. După introducerea interdicţiei, traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4, care oferă un nivel de servicii superior şi o alternativă sigură faţă de drumul principal nr. 42.

În cazuri justificate, se poate solicita un permis de acces gratuit la compania Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, conform legislaţiei ungare.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la Ambasada României la Budapesta (+3613847689), la Consulatul General de la Szeged (+3662424431) şi la Consulatul General de la Gyula (+3666464579, +3666477147). Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

În cazuri de urgenţă, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, pot contacta telefoanele de permanenţă ale Ambasadei din Budapesta (+36305356912), Consulatului de la Szeged (+36306777980) şi Consulatului de la Gyula (+36306357181). MAE recomandă consultarea paginilor oficiale: https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.