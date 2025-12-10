Atenționare MAE pentru românii din Portugalia: Întârzieri în transporturi provocate de greva generală

Greva generală programată pe 11 decembrie în Portugalia poate afecta transporturile aeriene, feroviare și maritime, precum și traficul rutier, în special pe autostrăzi, avertizează Ministerul Afacerilor Externe, recomandând românilor care călătoresc sau tranzitează țara să își planifice călătoriile cu atenție.

Ministerul Afacerilor Externe informează că greva generală programată pe 11 decembrie în Portugalia poate provoca întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime, afectând în special sectorul public, inclusiv administrația, educația, sănătatea și transporturile.

MAE precizează că sunt posibile perturbări și în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi, recomandând românilor să își planifice călătoriile cu atenție. Greva generală din Republica Portugheză, programată pe 11.12.2025, va avea loc în intervalul orar 00:01 - 24:00.

Sectorul transporturilor, inclusiv cel aerian, feroviar, maritim și transportul public local, va fi cel mai puternic afectat de greva generală din Portugalia. Sunt așteptate întârzieri semnificative și anulări ale curselor pe întreg teritoriul țării, precum și perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să verifice constant informațiile actualizate furnizate de companiile de transport, în special cele aeriene, și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților portugheze. Greva din 11 decembrie este prima acțiune națională de acest tip de la protestele din 2013, organizate atunci în contextul măsurilor de austeritate.

De data aceasta confederațiile sindicale CGTP și UGT protestează împotriva reformelor legislative în domeniul muncii propuse de guvernul minoritar.

Cetățenii români afectați de situația din Portugalia pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463 și +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau de urgență, românii pot contacta și numărul de urgență al misiunii diplomatice de la Lisabona: +351.927.411.628. Misiunea recomandă apelarea acestor numere doar în cazuri reale de urgență.