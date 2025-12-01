Țara care a adoptat reguli extrem de dure. Pasagerii care nu respectă regulile din avion plătesc amenzi uriașe

Sancțiuni dure luate împotirva pasagerilor care nu respectă regulile în timpul zborurilor. Franța ia măsuri noi pentru a combate comportamentul indisciplinat din avion, autoritățile din Hexagon adoptând un nou set de sancțiuni, conform euronews.com.

Pentru a limita amenințările la adresa zborurilor, cauzate de comportamentul indisciplinat al pasagerilor, se vor da amenzi consistente. Lunar, în Europa, sunt raportate între 200 și 500 de incidente aeriene, conform Guvernului din Hexagon. Anul trecut, Asociația Transporturilor Aeriene a consemnat perturbarea a 395 de curse aeriene. În acest context, francezii au adoptat o lege și au creat o bază de date comună ce permite transportatorilor aeriene să raporteze incidentele cauzate de pasageri.

Sunt trei reguli, care odată încălcate, vor atrage o sancțiune de 10.000 de euro. Amenda ajunge la 20.000 de euro în cazul recidiviștilor.

Cele trei comportamente vizate direct de noile sancțiuni sunt utilizarea dispozitivelor electronice în intervalele în care sunt interzise, obstrucționarea activității echipajului sau a procedurilor de siguranță sau refuzul de a respecta instrucțiunile echipajului, conform sursei citate.

Dincolo de aceste sancțiuni administrative, există și pedepse penale, cu închisoare de până la cinci ani și amenzi de 75.000 de euro. Noua legislație din Franța vine pe fondul unor incidente grave petrecute în ultimii ani pe zboruri europene. Într-un caz devenit celebru, compania Ryanair a dat în judecată un pasager care a forțat devierea unui zbor Dublin – Lanzarote în Portugalia.

Operatorii aerieni au spus că aceste măsuri sunt necesare pentru a preveni comportamentele care ar putea pune în pericol siguranța curselor. Noile sancțiuni trebuie aplicate de toate companiile aeriene cu licență franceză, indiferent de destinația zborurilor.

Philippe Tabarot, ministrul Transporturilor din Hexagon a aspus că siguranța pasagerilor reprezintă o prioritate absolută pentru Guvern. Oficialul a mai spus că este de neaccpetat comportamentul perturbator, care creează mari probleme în timpul zborurilor. „Noile regulir transmit mesajul clar că orice comportament deviant nu mai e tolerat”, a afirmat Tabarot.