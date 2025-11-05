Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș

Dacă vreți o rețetă simplă, dar plină de arome orientale, puteți încerca wrapurile (șaorma) cu pui la tavă. Carnea fragedă și condimentată, sosul cremos cu usturoi copt și salata proaspătă se combină perfect într-o lipie caldă, oferind un gust intens și plăcut, fără prea multă muncă, potrivit retetesivedete.ro.

700–900 g carne tocată de pui;

2 linguri pastă de roșii;

8 căței de usturoi, tocați mărunt;

2 lingurițe boia;

2 lingurițe chimen măcinat;

2 lingurițe sare;

2 lingurițe piper negru;

1 linguriță turmeric;

2 lingurițe pudră de usturoi;

1/3 cană pătrunjel proaspăt, tocat;

1/3 cană coriandru proaspăt, tocat (opțional);

1 ceapă mare sau 2 medii, galbene – rase și bine stoarse;

4 linguri ulei de măsline (pentru stropit înainte de coacere);

Pentru sosul de usturoi copt:

2 căpățâni de usturoi;

1 lingură ulei de măsline;

1 linguriță sare;

1/4 cană maioneză (opțional);

1/4 cană iaurt grecesc;

Sucul unei jumătăți de lămâie;

1 linguriță boia;

1 linguriță piper;

Pentru salata proaspătă:

1/2 ceapă roșie mare, tăiată fin;

1 cană roșii cherry, tăiate în sferturi;

1/4 cană pătrunjel proaspăt, tocat;

1 linguriță sare;

1 linguriță piper;

2 lingurițe sumac.

Cuptorul se preîncălzește la 205°C. Se taie partea superioară a celor două căpățâni de usturoi, se stropesc cu ulei de măsline și sare, apoi se înfășoară în folie de aluminiu și se coc 45–60 de minute, până devin moi și aurii.

În acest timp, se pregătește amestecul pentru șaorma de pui. Ceapa galbenă se rade și se stoarce bine cu un prosop de hârtie sau tifon, astfel încât carnea să nu devină prea moale. Într-un bol încăpător se pun carnea tocată de pui, pasta de roșii, usturoiul tocat, condimentele, pătrunjelul, coriandrul (opțional) și ceapa rasă. Ingredientele se amestecă timp de 2–3 minute, până când compoziția devine lipicioasă și uniformă.

Compoziția se întinde uniform într-o tavă tapetată, într-un strat de aproximativ 1,25 cm grosime. Cu ajutorul unui cuțit, se trasează linii ușoare pentru a delimita fâșii de circa 2,5 cm. Deasupra se toarnă cele patru linguri de ulei de măsline, apoi tava se introduce în cuptor. Carnea se coace 12–15 minute, după care temperatura se mărește pentru câteva minute, până când stratul superior devine crocant și auriu.

Cât timp carnea este la cuptor, se pregătește salata. Ceapa roșie, roșiile cherry, pătrunjelul, sumacul, sarea, piperul și sucul de lămâie se amestecă într-un bol și se lasă deoparte pentru ca aromele să se combine. După ce usturoiul este copt, cățeii moi se presează într-un bol și se pasează până devin o pastă. Aceasta se amestecă cu maioneza (opțional), iaurtul, sucul de lămâie, boiaua și piperul, formând un sos cremos.

Pentru asamblare, lipia se unge cu sos, se adaugă una-două fâșii de carne și o lingură de salată. Se rulează strâns, iar pentru un plus de gust, wrapul se poate rumeni într-o tigaie unsă cu puțin ulei, câte 1–2 minute pe fiecare parte, până devine crocant la exterior.