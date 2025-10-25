Rețeta de clătite grecești, pas cu pas. Ingredientele de care ai nevoie

Clătitele pot fi pregătite cu diverse umpluturi, dulci sau sărate. De obicei, sunt servite la micul dejun, alături de o ceașcă de cafea sau de ceai, potrivit dcnews.ro.

200 grame de făină;

3 ouă;

500 ml lapte;

5 grame de sare;

1 lingură de zahăr,

20 ml ulei vegetal;

300 grame de iaurt natural;

600 grame de file de pui fiert;

500 grame de brânză feta;

ceapă verde.

La început, laptele se amestecă cu ouăle, apoi se adaugă treptat făina cernută, sarea și zahărul. Compoziția se bate cu mixerul, după care se toarnă uleiul vegetal. Tigaia antiaderentă se încinge, iar clătitele se coc pe ambele părți, la foc mediu.

Pentru umplutură, pieptul de pui fiert se taie în fâșii subțiri, iar ceapa verde se toacă mărunt. Ingredientele se amestecă cu brânza feta, apoi compoziția se întinde peste clătite.

Acestea se rulează sub formă de plicuri și se așază într-o tavă unsă cu ulei vegetal. Se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ cinci minute. Clătitele grecești se servesc cu iaurt sau cu sosul preferat și pot fi decorate, la final, cu verdeață proaspătă

Ingrediente:

1 kg de cartofi (de preferință albi);

2 linguri făină;

sare și piper;

ulei de măsline.

Cartofii se curăță și se dau pe răzătoare, apoi se stoarce lichidul în exces. Într-un bol se amestecă cu făina, sarea și piperul.

Într-o tigaie antiaderentă se încinge puțin ulei, se pune câte o lingură din compoziția de cartofi și se aplatizează ușor. Clătitele se prăjesc până se rumenesc pe o parte, apoi se întorc și se lasă să se gătească și pe cealaltă. Se servesc cu smântână, șuncă, brânză sau legume și pot fi însoțite de un sos picant din hrean.