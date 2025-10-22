Actorul care a ales să trăiască într-o rulotă. Decizia care i-a schimbat viața

După despărțirea de soția sa, Lisa Bonet, actorul american Jason Momoa a făcut o schimbare surprinzătoare în stilul său de viață: a renunțat la casa sa de 2,8 milioane de lire sterline și s-a mutat într-un autocar de lux.

Momoa, cunoscut pentru rolurile sale din „Game of Thrones” și „Dune”, deține un EarthRoamer XV-LTi 026, o „casă pe roți” construită la comandă de compania Colorado-based EarthRoamer, în valoare de aproximativ 601.000 £.

Actorul, evaluat la 20 de milioane de lire sterline, a declarat în mai multe interviuri că iubește libertatea drumului deschis și viața în rulote. Această pasiune pentru călătorii și aventură îl face să prefere un stil de viață mobil, aproape de natură, mai degrabă decât viața convențională în case de lux sau hoteluri.

Autocarul său de lux este complet echipat pentru a oferi confortul unei case tradiționale. Include un pat king-size, două canapele din piele maro, două mese în aceeași nuanță, un suport pentru biciclete și o cameră cu infraroșu.

Bucătăria este dotată complet, cu spațiu generos pentru tacâmuri și pahare, iar în autocar se mai găsesc un suport pentru vin, o mașină de cafea Nespresso montată pe perete și mobilier din lemn de alun maro în jurul plitei cu două arzătoare. Interiorul combină luxul cu finisaje cu stil industrial, creând o atmosferă elegantă și modernă.

Se spune că Momoa a preferat să stea în această rulota în timpul filmărilor pentru cel mai recent film „Fast & Furious” cu Vin Diesel, în loc să fie cazat la hoteluri, deoarece apreciază apropierea de natură pe care i-o oferă.

Viața în rulote, cunoscută sub numele de „van life”, a devenit un trend global. Totuși, specialiștii avertizează că viața pe drum poate fi mult mai costisitoare decât pare, chiar și pentru cei obișnuiți cu confortul. În același timp, există și exemple de oameni care reușesc să trăiască astfel cu cheltuieli minime, adaptându-se complet stilului de viață mobil.

Jason Momoa s-a născut pe 1 august 1979 în Honolulu, Hawaii. Are rădăcini diverse, fiind de origine hawaiană și germană. În copilărie, a fost pasionat de sporturi extreme și de surf, activități care i-au dezvoltat spiritul aventurier ce îl caracterizează și astăzi.

Cariera sa de actor a început în anii ’90, după ce a lucrat ca model și a participat la câteva castinguri în Los Angeles. Primul său rol important a fost în serialul „Baywatch Hawaii”, unde a devenit rapid popular pentru aspectul său fizic impunător.

Cel mai mare succes l-a obținut însă odată cu rolul lui Khal Drogo din serialul „Game of Thrones”, unde a impresionat publicul cu prezența sa carismatică și forța fizică. Ulterior, Momoa a devenit cunoscut pe plan mondial pentru rolul său Aquaman în universul cinematografic DC, consolidându-și statutul de star internațional.

De-a lungul carierei, Momoa a fost apreciat nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru personalitatea sa deschisă, spiritul liber și pasiunea pentru natură. Actorul este adorat de multe femei, mai ales după filmul „Aquaman”.