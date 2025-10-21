Filmul care a emoționat planeta. Poveste despre supraviețuire și credință, inspirată din fapte reale

Filmul „Soul Surfer”, lansat în 2011, rămâne una dintre cele mai emoționante producții inspirate din fapte reale. Lungmetrajul poate fi vizionat pe platforma de streaming Netflix.

Regizat de Sean McNamara, lungmetrajul american combină drama biografică cu motivația sportivă, relatând povestea impresionantă a campioanei la surf Bethany Hamilton, care și-a pierdut brațul stâng după ce a fost atacată de un rechin.

Scenariul se bazează pe cartea autobiografică Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Board, publicată în 2004 de Bethany Hamilton, Sheryl Berk și Rick Bundschuh. În rolul principal o regăsim pe AnnaSophia Robb, iar din distribuție mai fac parte Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson, Carrie Underwood și Kevin Sorbo.

Filmările au avut loc în Hawaii, locul în care s-au petrecut și evenimentele reale, iar o parte din secvențe au fost filmate în Tahiti, în vara anului 2010.

Acțiunea filmului urmărește viața lui Bethany Hamilton, o adolescentă de 13 ani pasionată de surfing, crescută în Kauai, Hawaii. Alături de cea mai bună prietenă a sa, Alana Blanchard, visează să devină campioană. Totul se schimbă însă în ziua de Halloween din 2003, când un rechin tigru o atacă în timp ce se afla în apă și îi smulge brațul stâng.

Transportată de urgență la spital, Bethany este salvată în mod miraculos, deși pierduse peste 60% din sânge. În loc să se lase învinsă de tragedie, tânăra găsește puterea să se ridice din nou pe placă. Învață să înoate, să concureze și să-și recapete echilibrul, demonstrând că voința poate depăși limitele fizice.

Un moment emoționant din film este cel în care i se propune un braț protetic în schimbul unui interviu TV. Bethany refuză, spunând că nu vrea un simbol estetic, ci o soluție care să-i permită să facă ceea ce iubește cel mai mult: să facă surf.

Proiectul cinematografic a fost conceput la scurt timp după atacul din 2003. Roy „Dutch” Hofstetter, managerul media al familiei Hamilton, a fost cel care a propus realizarea unei pelicule inspirate din viața tinerei. Regizorul Sean McNamara a colaborat direct cu familia pentru a reda nu doar trauma, ci și forța credinței care a ajutat-o pe Bethany să meargă mai departe.

Într-un interviu, Hamilton a dezvăluit că ea însăși a ales-o pe AnnaSophia Robb pentru rolul principal. „Am văzut-o în mai multe filme și am știut că e potrivită. A venit în Hawaii, iar eu și antrenorul meu i-am dat lecții de surf, ca să arate autentic.”

Filmările au durat 40 de zile, iar scenele pe valuri au fost realizate chiar de Bethany, după recuperare. Pentru efectele vizuale, actrița principală a purtat o mânecă verde care a fost eliminată digital, pentru a reda realist absența brațului.

„Soul Surfer” a fost promovat ca o producție motivațională cu accente creștine, similară cu „The Blind Side”. Înainte de lansare, filmul a fost prezentat liderilor religioși, iar unele scene inspirate din Biblie, precum citatul din Ieremia 29:11, au stârnit discuții, dar au fost păstrate în versiunea finală.

Filmul a avut premiera pe 8 aprilie 2011, în peste 2.200 de cinematografe din Statele Unite și Canada, și a avut un debut solid, cu încasări de 10,6 milioane de dolari în primul weekend. Cu un buget de 18 milioane, producția a generat un profit considerabil, depășind 47 de milioane de dolari la nivel mondial.

Criticii au avut opinii împărțite. Pe Rotten Tomatoes, pelicula are un scor de 45%, iar pe Metacritic – 53 din 100. Totuși, publicul a fost cucerit de mesajul pozitiv, oferind filmului o notă A+ la sondajele CinemaScore. Celebrul critic Roger Ebert l-a descris drept „un film onest, menit să inspire”, acordându-i 2,5 stele din 4.

La peste două decenii de la accident, Bethany Hamilton continuă să fie o sursă de inspirație în întreaga lume. Ea a revenit în competițiile profesioniste de surfing, a scris mai multe cărți motivaționale și susține evenimente dedicate tinerilor care se confruntă cu provocări.

Astăzi, Bethany este căsătorită cu Adam Dirks, un profesor de educație fizică și surfer pasionat, iar împreună au doi copii. În interviuri recente, sportiva mărturisește că familia este cea mai mare binecuvântare a ei, iar credința i-a dat puterea de a transforma o tragedie într-un nou început.

„Soul Surfer” rămâne, așadar, nu doar un film despre curaj și ambiție, ci o poveste adevărată despre speranță, iubire și puterea de a te ridica după ce viața te doboară.