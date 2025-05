Social Regizorului orădean care își spune povestea la Cannes







Scurtmetrajul regizorului orădean a fost selectat din 2.340 de filme. Unul dintre cele zece scurtmetraje selectate în competiţia Semaine de la Critique 2025 este "Alişveriş", regizat de Vasile Todincă. Semaine de la Critique, secţiune paralelă a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, are loc în perioada 14-22 mai.

Regizorul care a vrut să fie, mai întâi, actor

Vasile Todinca spune că a devenit regizor din întâmplare. “Nu mi-am dorit de mic copil să devin regizor, nici nu cred că știam ce e aia. Prin liceu mi-am dorit să mă fac actor. Am și intrat la Cluj, la actorie, la Facultatea de Teatru și Televiziune pe atunci, între timp a devenit Facultatea de Teatru și Film, și am făcut un an”, spune orădeanul. A renunțat fiindcă și-a pierdut interesul și nu mai mergea cu drag la facultate.

“Am luat decizia să plec până nu era prea târziu. Am început să fac poze, film și printr-o conjunctură am ajuns să lucrez la o firmă de foto-video . A început să mă prindă tot mai tare lucrul cu imaginea. Am dat la facultate, din nou, tot la Cluj, la aceeași de care mă lăsasem, doar că de data asta nu la teatru, ci la cealaltă secție “, povestește Vasile Todinca.

Regizorul, inspirat de o femeie care venise să-și cântărească părul pe care voia să-l o vândă

Selecția scurtmetrajului "Alișveriș" la Semaine de la Critique “este într-adevăr onorantă și un mare motiv de bucurie, dar dacă filmul este sau nu de succes, asta doar timpul ne va putea spune”. În ceea ce privește tema, regizorul Vasile Todinca spune că a fost mereu interesat de teme precum sărăcia sau supraviețuirea la limită. Sunt niște probleme foarte serioase cu care se confruntă din ce în ce mai multe persoane.

În cazul de față, subiectul a venit de la o întâmplare la care am fost martor în urmă cu câțiva ani: într-un supermarket, o femeie venise să-și cântărească o coadă de păr pe care intenționa să o vândă. O situație disperată, dar totodată la limita absurdului. Mi-a rămas multă vreme în minte această imagine și pe baza ei am construit povestea Tatianei”, a povestit regizorul. Vasile Todinca nu știe ce a stârnit interesul selecționerilor și crede că doar ei pot răspunde la această întrebare.

Vasile Todinca, regizorul care s-a îndepărat de estetica românească pentru a spune povesti cu oameni săraci

Regizorului îi plac însă luminile de neon și le-a folosit pentru a crea spații ciudate. A vrut să se îndepărteze de estetica românească de a spune povești marginale despre oameni săraci în culori cenușii. Și nu a vrut să forțeze mai mult dramatism decât are deja povestea.

În ceea ce privește distribuția, regizorul spune că doar pentru rolul Tatianei a făcut casting "ca la carte". “M-a ajutat foarte mult Viorica Capdefier. Așa am descoperit-o pe Florentina Năstase, o actriță foarte talentată și cu care am lucrat nemaipomenit de bine”, spune regizorul. Pe ceilalți actori i-a întâlnit pe alte patouri de filmare ca asistent de regie sau în alte spectacole de teatru sau în filme. “Alte roluri le-am distribuit unor prieteni care, deși nu sunt de meserie actori, sunt foarte talentați”, explică regizorul orădean.

Este... un scurtmetraj de festival? “Acum că a intrat la un festival, este un scurtmetraj de festival. Dacă nu intra nicăieri, îl puneam pe Youtube și ziceam că e un film pentru public, iar dacă nu făcea vizualizări, nu știu pe unde mai scoteam cămașa”, glumește regizorul.

Scurtmetraj de Cannes cu buget de 50.000 euro

Vasile Todinca spune că discuția este una mai amplă când vine vorba despre filme de festival versus filme de public. “ Pe scurt, toate sunt filme de public . Și la festivaluri tot de oameni sunt văzute. Doar că au trasee diferite până să ajungă în sălile de cinema”, e concluzia regizorului. Diferența apare atunci când un film e unul comercial. Acesta are un buget dedicat pentru marketing, este gândit încă de la început ca un obiect vandabil.

Pe când un film făcut cu bani de la CNC, un așa- numit film de artă nu-și permite să dedice un buget pentru așa ceva. Sunt bani foarte puțini și mi se pare că nici nu ai voie să folosești finanțarea sau parte dinea în acest scop. Aici intervin festivalurile care funcționează ca o pîrghie, să spunem așa, oferind vizibilitate filmelor participante. Bugetul filmului lui Vasile Todinca a fost aproximativ 50.000 de euro. O parte din bani au fost obținuți la concursul organizat de Centrul Național al Cinematografiei, iar o altă parte din aporturile proprii ale companiilor producătoare și co-producătoare: microFILM, Avanpost și Hi Film Productions.

Prima dată la Cannes, în calitate de regizor

"Pentru scurtmetraje, din păcate, în afară de festivaluri și câteva platforme de streaming, posibil și unele televiziuni, nu prea există alte metode de distribuție pentru ele. Iar dintre acestea, festivalurile sunt singurele care asigură vizionarea filmelor în condiții optime, în săli de cinema", spune Vasile Todinca.

La Cannes , regizorul spune că merge mai degrabă cu curiozități, decât cu așteptări. “Sunt curios cum va reacționa publicul la film, sunt curios să văd și filmele celorlalți cineaști din competiție, să-i cunosc și să discutăm. N-am mai fost niciodată la Cannes, dar înțeleg că sunt multe de făcut pe acolo. După festival îmi voi relua activitatea. Sper ca anul acesta să pot să mai fac un scurtmetraj, iar pe lângă asta mă pregătesc să aplic pentru finanțare și cu un proiect de lungmetraj”, ne-a spus regizorul Vasile Todinca. Semaine de la Critique prezintă filme ale unor regizori aflaţi la debut sau la al doilea film.